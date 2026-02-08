Назван самый доступный отечественный товар для детей по итогам января

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Самым доступным отечественным товаром для детей в российских магазинах по итогам января стало питание, выяснили для РИА Новости аналитики компании "Контур".

Так, в январе средняя стоимость детского питания отечественного производства составила в магазинах 88 рублей. Согласно представленным данным, это самая низкая цена за товары для детей в торговых точках России в начале года.

На втором месте находятся присыпки российского производства - со средней стоимостью 204 рубля, а на третьем - детское мыло и гель за 226 рублей.

Самым дорогим отечественным товаром для детей в российских магазинах в январе стали подгузники - за 573 рубля в среднем.

Если рассматривать эти же товары, но от зарубежного производителя, то они обойдутся вдвое и даже втрое дороже российских. Так, в январе средняя стоимость импортного детского питания составила в магазинах 141 рубль, присыпок - 634 рубля, геля и мыла - 827 рублей, а подгузников - 1 085 рублей.