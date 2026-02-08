https://ria.ru/20260208/tovar-2072959967.html
Назван самый доступный отечественный товар для детей по итогам января
Самым доступным отечественным товаром для детей в российских магазинах по итогам января стало питание, выяснили для РИА Новости аналитики компании "Контур". РИА Новости, 08.02.2026
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Самым доступным отечественным товаром для детей в российских магазинах по итогам января стало питание, выяснили для РИА Новости аналитики компании "Контур".
Так, в январе средняя стоимость детского питания отечественного производства составила в магазинах 88 рублей. Согласно представленным данным, это самая низкая цена за товары для детей в торговых точках России
в начале года.
На втором месте находятся присыпки российского производства - со средней стоимостью 204 рубля, а на третьем - детское мыло и гель за 226 рублей.
Самым дорогим отечественным товаром для детей в российских магазинах в январе стали подгузники - за 573 рубля в среднем.
Если рассматривать эти же товары, но от зарубежного производителя, то они обойдутся вдвое и даже втрое дороже российских. Так, в январе средняя стоимость импортного детского питания составила в магазинах 141 рубль, присыпок - 634 рубля, геля и мыла - 827 рублей, а подгузников - 1 085 рублей.
Аналитики проанализировали 5,6 миллиона чеков по всей РФ, выданных в торговых точках в период с 1 по 24 января 2026 года.