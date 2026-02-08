Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот России и Колумбии вырос почти на четверть в 2025 году - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/torgovlya-2073026215.html
Товарооборот России и Колумбии вырос почти на четверть в 2025 году
Товарооборот России и Колумбии вырос почти на четверть в 2025 году - РИА Новости, 08.02.2026
Товарооборот России и Колумбии вырос почти на четверть в 2025 году
Посол России в Боготе Николай Тавдумадзе сообщил в интервью РИА Новости, что объем российско-колумбийской торговли в 2025 году, по предварительным оценкам,... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T16:21:00+03:00
2026-02-08T16:21:00+03:00
в мире
россия
колумбия
богота
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590461698_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_e1302eedcb323f8b93064ecd87601fa2.jpg
https://ria.ru/20260208/briks-2072960624.html
https://ria.ru/20260208/arakhis-2073024129.html
россия
колумбия
богота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590461698_150:0:1049:674_1920x0_80_0_0_ccea47fc2d2ba1d3b18c84d7e0b36636.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, колумбия, богота, николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
В мире, Россия, Колумбия, Богота, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )
Товарооборот России и Колумбии вырос почти на четверть в 2025 году

Тавдумадзе: прирост торговли между Россией и Колумбией составил 24% в 2025 году

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике КолумбииПосольство Российской Федерации в Республике Колумбия
Посольство Российской Федерации в Республике Колумбия - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Колумбии
Посольство Российской Федерации в Республике Колумбия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Посол России в Боготе Николай Тавдумадзе сообщил в интервью РИА Новости, что объем российско-колумбийской торговли в 2025 году, по предварительным оценкам, вырос на 24%.
"Отметили позитивную динамику торгово-экономических связей между Россией и Колумбией в 2025 году. Общий прирост, по предварительным оценочным данным, может составлять порядка 24%", - заявил он.
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Посол России заявил, что речи о присоединении Колумбии к БРИКС не идет
Вчера, 06:43
По словам дипломата, номенклатура товаров практически не изменилась. Россия преимущественно поставляет в Колумбию удобрения, металлы и изделия из них, а также машины, оборудование и транспортные средства.
"Заметно выросла в структуре нашего экспорта доля фармацевтических препаратов", - отметил посол.
Тавдумадзе сообщил, что Колумбия поставляет в Россию преимущественно продукцию агропромышленного комплекса.
Также он упомянул, что несколько российских компаний открыли представительства в Колумбии.
Ранее в интервью РИА Новости Тавдумадзе рассказал, что в 2024 году объем российско-колумбийской торговли составил порядка 450 миллионов долларов.
Арахис - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Россия в январе сократила на треть закупки бразильского арахиса
Вчера, 16:03
 
В миреРоссияКолумбияБоготаНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала