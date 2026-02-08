Товарооборот России и Колумбии вырос почти на четверть в 2025 году

https://ria.ru/20260208/torgovlya-2073026215.html
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Посол России в Боготе Николай Тавдумадзе сообщил в интервью РИА Новости, что объем российско-колумбийской торговли в 2025 году, по предварительным оценкам, вырос на 24%.
"Отметили позитивную динамику торгово-экономических связей между Россией
и Колумбией
в 2025 году. Общий прирост, по предварительным оценочным данным, может составлять порядка 24%", - заявил он.
По словам дипломата, номенклатура товаров практически не изменилась. Россия преимущественно поставляет в Колумбию удобрения, металлы и изделия из них, а также машины, оборудование и транспортные средства.
"Заметно выросла в структуре нашего экспорта доля фармацевтических препаратов", - отметил посол.
Тавдумадзе
сообщил, что Колумбия поставляет в Россию преимущественно продукцию агропромышленного комплекса.
Также он упомянул, что несколько российских компаний открыли представительства в Колумбии.
Ранее в интервью РИА Новости Тавдумадзе рассказал, что в 2024 году объем российско-колумбийской торговли составил порядка 450 миллионов долларов.