Товарооборот России и Колумбии вырос почти на четверть в 2025 году

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Посол России в Боготе Николай Тавдумадзе сообщил в интервью РИА Новости, что объем российско-колумбийской торговли в 2025 году, по предварительным оценкам, вырос на 24%.

"Отметили позитивную динамику торгово-экономических связей между Россией Колумбией в 2025 году. Общий прирост, по предварительным оценочным данным, может составлять порядка 24%", - заявил он.

По словам дипломата, номенклатура товаров практически не изменилась. Россия преимущественно поставляет в Колумбию удобрения, металлы и изделия из них, а также машины, оборудование и транспортные средства.

"Заметно выросла в структуре нашего экспорта доля фармацевтических препаратов", - отметил посол.

Тавдумадзе сообщил, что Колумбия поставляет в Россию преимущественно продукцию агропромышленного комплекса.

Также он упомянул, что несколько российских компаний открыли представительства в Колумбии.