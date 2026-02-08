Рейтинг@Mail.ru
В Токио впервые за несколько лет выпало несколько сантиметров снега
05:36 08.02.2026
В Токио впервые за несколько лет выпало несколько сантиметров снега
В Токио впервые за несколько лет выпало несколько сантиметров снега - РИА Новости, 08.02.2026
В Токио впервые за несколько лет выпало несколько сантиметров снега
Впервые за несколько лет в Токио выпал и остается лежать снег, по подсчетам РИА Новости, высота снежного покрова сейчас составляет 5 сантиметров. РИА Новости, 08.02.2026
токио, япония, в мире
Токио, Япония, В мире
В Токио впервые за несколько лет выпало несколько сантиметров снега

РИА Новости: в Токио впервые за несколько лет выпало пять сантиметров снега

© РИА Новости / Ксения НакаСнегопад в Токио
Снегопад в Токио - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Ксения Нака
Снегопад в Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 8 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Впервые за несколько лет в Токио выпал и остается лежать снег, по подсчетам РИА Новости, высота снежного покрова сейчас составляет 5 сантиметров.
Снег – крайне редкое явление для японской столицы – один-два раза в год, а сохранение снежного покрова высотой хотя бы несколько сантиметров происходит раз в несколько лет. По данным РИА Новости, настоящий снег – когда его можно по крайней мере собрать в пригоршню, запомнился в 2014, 2018 и 2022 годах.
Как правило, снегопад сопровождается в японской столице перебоями в работе транспорта. Для взрослых особенно в будни снег – это опоздание на работу и встречи, невозможность уехать или вернуться домой из командировки, для студентов и старшеклассников – это часто отмена занятий из-за проблем с транспортом, а вот маленьких токийцев снег приводит в восторг.
В этот раз снег выпал в воскресенье и уже с утра в городе появились снеговички. Для совсем маленьких это первый снег в их жизни, и они пытаются сопоставить его с чем-то уже знакомым.
"Мама, смотри, это как какигори (перетертый в крошку лед, политый сиропом – традиционное лакомство японцев в летнюю жару – ред.)!" - делится впечатлениями с родителями девочка лет пяти. Родители между тем, не теряя времени даром, спешат запечатлеть любимое чадо в снежном пейзаже.
За последние несколько лет сильный снегопад обрушился на Токио в феврале 2014 года – впервые за 20 лет с 1994 года высота снежного покрова составила 27 сантиметров. Также запомнился токийцам и снегопад в 2018 году, когда высота снежного покрова составила около 20 сантиметров, и в 2022 году, когда выпало около 10 сантиметров снега.
ТокиоЯпонияВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
