В Приморье показали драку тигренка и травинки
01:25 08.02.2026 (обновлено: 09:35 08.02.2026)
В Приморье показали драку тигренка и травинки
Противостояние четырехмесячного тигренка и травинки в Приморье попало в кадр, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале объединенной дирекции "Земля леопарда"
общество, россия, хабаровский край, еврейская автономная область
Хорошие новости, Общество, Россия, Хабаровский край, Еврейская автономная область
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Противостояние четырехмесячного тигренка и травинки в Приморье попало в кадр, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале объединенной дирекции "Земля леопарда", управляющей четырьмя территориями, включая одноименный национальный парк.
"Перед вами не просто видео, а настоящая дикая природа, которая закаляет жизнь амурского тигра. Полосатому малышу на видео около четырех месяцев. Он проявляет игровое и исследовательское поведение. Тигрёнок ещё мал, чтобы осваивать в одиночку этот мир, поэтому рядом ходит его мама, в кадр она не попала", - говорится в подписи к видео.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Краснокнижный амурский тигренок осваивает общение с помощью запаховых меток - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Приморье тигренок освоил общение с помощью запаховых меток
10 декабря 2025, 11:29
 
Хорошие новости
 
 
