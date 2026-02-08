В Приморье показали драку тигренка и травинки

"Перед вами не просто видео, а настоящая дикая природа, которая закаляет жизнь амурского тигра. Полосатому малышу на видео около четырех месяцев. Он проявляет игровое и исследовательское поведение. Тигрёнок ещё мал, чтобы осваивать в одиночку этот мир, поэтому рядом ходит его мама, в кадр она не попала", - говорится в подписи к видео.