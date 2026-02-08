В Приморье показали драку тигренка и травинки

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Противостояние четырехмесячного тигренка и травинки в Приморье попало в кадр, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале объединенной дирекции "Земля леопарда", управляющей четырьмя территориями, включая одноименный национальный парк.
"Перед вами не просто видео, а настоящая дикая природа, которая закаляет жизнь амурского тигра. Полосатому малышу на видео около четырех месяцев. Он проявляет игровое и исследовательское поведение. Тигрёнок ещё мал, чтобы осваивать в одиночку этот мир, поэтому рядом ходит его мама, в кадр она не попала", - говорится в подписи к видео.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
