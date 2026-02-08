Белорусский депутат рассказал, почему Украина и Запад совершают теракты

МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Киевский режим и его покровители на Западе, осознавая невозможность победить Россию, активизируют против нее террористическую деятельность, заявил заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич.

Так депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии прокомментировал задержание подозреваемых в покушении на убийство первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

"Чем больше Западу и киевскому режиму понятнее, что победить Россию никогда не получится, а это было изначально понятно любому умному человеку, тем больше терактов и экстремизма. По-другому не могут", - сказал Гайдукевич на видео, размещенном в его Telegram-канале

Аналогично, по словам парламентария, складывается и ситуация вокруг Белоруссии.

"Чем больше на Западе те, кто мечтает поменять власть в нашей стране, понимают, что никакими санкциями, давлением, а тем более военным путем, после того, как Беларусь разместила ядерное оружие, (новейший российский ракетный комплекс - ред.) "Орешник", укрепила армию, ничего не выйдет, значит - ставка на теракты и экстремизм", - сказал Гайдукевич.

Он заявил, что на теракты и проявления экстремизма "ответ должен быть один". "С террористами - никаких разговоров. Уничтожение всех, кто пытается совершать теракты", - пояснил белорусский депутат.

Гайдукевич подчеркнул, что в борьбе с экстремизмом и терроризмом "церемониться спецслужбы не должны".

"Как депутат парламента белорусского и союзного парламента депутат, подтверждаю, что депутаты и белорусского парламента, и российского готовы принять дополнительно любые законопроекты для укрепления спецслужб, чтобы они еще более свободно могли действовать в отношении терроризма и экстремизма. Но, с другой стороны, мы приняли все необходимые законопроекты, спецслужбам - зеленый свет", - сказал Гайдукевич.