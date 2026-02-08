Рейтинг@Mail.ru
Кардиолог рассказала, сколько часов в день можно смотреть телевизор - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:29 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/televizor-2072956041.html
Кардиолог рассказала, сколько часов в день можно смотреть телевизор
Кардиолог рассказала, сколько часов в день можно смотреть телевизор - РИА Новости, 08.02.2026
Кардиолог рассказала, сколько часов в день можно смотреть телевизор
Смотреть телевизор без риска для сердца можно не более двух часов в день и желательно не перед сном, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T04:29:00+03:00
2026-02-08T04:29:00+03:00
общество
юлия маршинцева
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75795/25/757952598_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_c0d3f08cd3400166531f8456bea10629.jpg
https://ria.ru/20250807/kardiolog-2033834767.html
https://ria.ru/20250812/vrach-2034700228.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75795/25/757952598_264:0:4488:3168_1920x0_80_0_0_eee131d7f8b132c77628a398a1f0c53a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, юлия маршинцева, здоровье - общество
Общество, Юлия Маршинцева, Здоровье - Общество
Кардиолог рассказала, сколько часов в день можно смотреть телевизор

РИА Новости: кардиолог советует смотреть телевизор не более двух часов в день

© Fotolia / Karelin Dmitriy Телевидение
Телевидение - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Fotolia / Karelin Dmitriy
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Смотреть телевизор без риска для сердца можно не более двух часов в день и желательно не перед сном, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева.
"Не больше двух часов, и желательно не перед сном... В течение двух часов - это нормально", - сказала Маршинцева, отвечая на вопрос, сколько часов в день без риска для сердца можно смотреть телевизор.
Боль в груди - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Кардиолог рассказал, как распознать инфаркт миокарда
7 августа 2025, 03:26
При этом врач отметила, что основная проблема заключается не столько в излучении экрана, сколько в поведении людей перед телевизором: зачастую просмотр телевизора сопровождается приемом пищи, и, как правило, не самой полезной.
"Такие факторы риска, как гиподинамия, то есть обездвиживание, сидячий образ жизни, переедание (как правило, это фастфуд, жирное, жареное) - это все влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт, инсульт. А все начинается с инсулинорезистентности - лишний вес, абдоминальное ожирение, которое может появиться при том, что человек сидит и смотрит телевизор", - подчеркнула кардиолог.
Кроме того, длительный просмотр телевизора, по ее словам, может привести к артериальной гипертензии, сахарному диабету второго типа, а также появлению бляшек в сосудах.
"Также влияет (на сердце - ред.) просмотр телевизора перед сном, потому что, когда мы ложимся спать, у нас в головном мозге начинает вырабатываться меланин, это такой маркер сна, благодаря которому мы засыпаем. И, конечно, если мы смотрим телевизор, то эта фаза сдвигается и сон может нарушаться", - добавила врач.
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Врач назвала симптомы, которые появляются перед сердечным приступом
12 августа 2025, 03:15
 
ОбществоЮлия МаршинцеваЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала