Кардиолог рассказала, сколько часов в день можно смотреть телевизор

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Смотреть телевизор без риска для сердца можно не более двух часов в день и желательно не перед сном, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

"Не больше двух часов, и желательно не перед сном... В течение двух часов - это нормально", - сказала Маршинцева , отвечая на вопрос, сколько часов в день без риска для сердца можно смотреть телевизор.

При этом врач отметила, что основная проблема заключается не столько в излучении экрана, сколько в поведении людей перед телевизором: зачастую просмотр телевизора сопровождается приемом пищи, и, как правило, не самой полезной.

"Такие факторы риска, как гиподинамия, то есть обездвиживание, сидячий образ жизни, переедание (как правило, это фастфуд, жирное, жареное) - это все влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт, инсульт. А все начинается с инсулинорезистентности - лишний вес, абдоминальное ожирение, которое может появиться при том, что человек сидит и смотрит телевизор", - подчеркнула кардиолог.

Кроме того, длительный просмотр телевизора, по ее словам, может привести к артериальной гипертензии, сахарному диабету второго типа, а также появлению бляшек в сосудах.