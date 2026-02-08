https://ria.ru/20260208/syrskiy-2072960129.html
Приемный сын Сырского рассказал, что уже давно не общается с отчимом
Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван Сырский заявил РИА Новости, что уже давно не общается с отчимом и его семьей. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T06:19:00+03:00
в мире
австралия
россия
александр сырский
владимир путин
вооруженные силы украины
австралия
россия
