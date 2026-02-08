Рейтинг@Mail.ru
06:19 08.02.2026
Приемный сын Сырского рассказал, что уже давно не общается с отчимом
Приемный сын Сырского рассказал, что уже давно не общается с отчимом
Приемный сын Сырского рассказал, что уже давно не общается с отчимом

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван Сырский заявил РИА Новости, что уже давно не общается с отчимом и его семьей.
"Нет, не общаюсь. Вообще. Давно", - ответил Сырский на вопрос, сохраняет ли связь с отчимом.
Приемный сын Сырского Иван жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию - вместе с братом и матерью. В марте 2024 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Сырский-младший предсказал отчиму трагический конец
3 февраля, 08:32
 
В миреАвстралияРоссияАлександр СырскийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
