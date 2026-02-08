https://ria.ru/20260208/syrskij-2073004462.html
Пасынок Сырского рассказал, что пользуется российскими интернет-ресурсами
Пасынок Сырского рассказал, что пользуется российскими интернет-ресурсами - РИА Новости, 08.02.2026
Пасынок Сырского рассказал, что пользуется российскими интернет-ресурсами
Проживающий в Австралии пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, рассказал РИА Новости, что продолжает пользоваться российскими... РИА Новости, 08.02.2026
Пасынок Сырского рассказал, что пользуется российскими интернет-ресурсами
РИА Новости: пасынок главкома ВСУ Сырского пользуется VK Видео и "ВКонтакте"
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Проживающий в Австралии пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, рассказал РИА Новости, что продолжает пользоваться российскими интернет-ресурсами, в частности, VK Видео.
Он также отметил, что изредка использует и "ВКонтакте", однако, по его словам, ему "общаться там не с кем".
"Больше пользуюсь VK Видео”, - сказал собеседник агентства.
Пасынок главкома ВСУ
жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию
- вместе с братом и матерью. В марте 2024 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину
с просьбой предоставить ему российское гражданство.