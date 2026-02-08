Рейтинг@Mail.ru
Пасынок Сырского рассказал, что пользуется российскими интернет-ресурсами - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/syrskij-2073004462.html
Пасынок Сырского рассказал, что пользуется российскими интернет-ресурсами
Пасынок Сырского рассказал, что пользуется российскими интернет-ресурсами - РИА Новости, 08.02.2026
Пасынок Сырского рассказал, что пользуется российскими интернет-ресурсами
Проживающий в Австралии пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, рассказал РИА Новости, что продолжает пользоваться российскими... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T13:21:00+03:00
2026-02-08T13:21:00+03:00
в мире
австралия
россия
александр сырский
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952368725_0:0:1190:670_1920x0_80_0_0_d0763a08ecac33dc8903d751e7187415.jpg
https://ria.ru/20260203/syrskiy-2071850658.html
австралия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952368725_62:0:1115:790_1920x0_80_0_0_d1f9b34f8892c659f5aa1165712d3236.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, россия, александр сырский, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Австралия, Россия, Александр Сырский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Пасынок Сырского рассказал, что пользуется российскими интернет-ресурсами

РИА Новости: пасынок главкома ВСУ Сырского пользуется VK Видео и "ВКонтакте"

© AussieCossack / TelegramИван Сырский
Иван Сырский - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AussieCossack / Telegram
Иван Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Проживающий в Австралии пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, рассказал РИА Новости, что продолжает пользоваться российскими интернет-ресурсами, в частности, VK Видео.
Он также отметил, что изредка использует и "ВКонтакте", однако, по его словам, ему "общаться там не с кем".
"Больше пользуюсь VK Видео”, - сказал собеседник агентства.
Пасынок главкома ВСУ жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию - вместе с братом и матерью. В марте 2024 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Сырский-младший предсказал отчиму трагический конец
3 февраля, 08:32
 
В миреАвстралияРоссияАлександр СырскийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала