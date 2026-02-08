МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Боеготовность танковых подразделений ВСУ крайне низка из-за потерь и трудностей с обслуживанием, пишет Military Watch Magazine.
"По состоянию на июнь 2025 года ВСУ, по оценкам, потеряли 87 процентов поставленных из США танков Abrams, при этом 27 из 31 машины были уничтожены либо захвачены. Украинские танковые подразделения страдают от крайне низкой готовности — как из-за тяжелых и невосполнимых боевых потерь, так и из-за трудностей с обслуживанием", — говорится в публикации.
Среди причин таких потерь отмечается неэффективное использование машин, в том числе в операциях, задуманных сугубо ради повышения боевого духа.
"Командование ВСУ посылают танк вперед лишь для того, чтобы показать пехоте, что у нее есть поддержка, и теряет их в таких операциях", — сообщается в материале.
Кроме того, в настоящее время лишь треть, а в некоторых случаях всего пятая часть машин считается готовой к бою. При этом эффективность танков Abrams, прибывших из Австралии, вызывает особые сомнения из-за значительного износа.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.