ВС России поразили объекты ТЭК и инфраструктуры ВСУ
ВС России поразили объекты ТЭК и инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 08.02.2026
ВС России поразили объекты ТЭК и инфраструктуры ВСУ
ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T12:40:00+03:00
2026-02-08T12:40:00+03:00
2026-02-08T13:43:00+03:00
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России поразили объекты ТЭК и инфраструктуры ВСУ
ВС России поразили объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ