ВС России поразили объекты ТЭК и инфраструктуры ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 08.02.2026 (обновлено: 13:43 08.02.2026)
ВС России поразили объекты ТЭК и инфраструктуры ВСУ
ВС России поразили объекты ТЭК и инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 08.02.2026
ВС России поразили объекты ТЭК и инфраструктуры ВСУ
ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 08.02.2026
ВС России поразили объекты ТЭК и инфраструктуры ВСУ

ВС России поразили объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ

МОСКВА 8 фев — РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
