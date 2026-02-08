Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 08.02.2026 (обновлено: 13:43 08.02.2026)
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 08.02.2026
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские военные освободили два села в зоне СВО, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.02.2026
специальная военная операция на украине
владимир путин
харьковская область
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
сумская область
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ взяли Сидоровку в Сумской области и Глушковку в Харьковской

Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские военные освободили два села в зоне СВО, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Сидоровка Сумской области", — говорится в сводке.
Также бойцы "Запада" взяли Глушковку в Харьковской области. За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности этой группировки более 150 военных, а в боях с "Севером" — до 210.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.

Также войска нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах противника. Средства ПВО сбили 42 украинских беспилотника.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
