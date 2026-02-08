МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские военные освободили два села в зоне СВО, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Сидоровка Сумской области", — говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Север" освободили Сидоровку в Сумской области
Также бойцы "Запада" взяли Глушковку в Харьковской области. За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности этой группировки более 150 военных, а в боях с "Севером" — до 210.
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Глушковку в Харьковской области
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.
Также войска нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах противника. Средства ПВО сбили 42 украинских беспилотника.
