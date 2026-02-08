Рейтинг@Mail.ru
"Находить и уничтожать". На Западе пришли в ужас от нового приема России
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 08.02.2026
"Находить и уничтожать". На Западе пришли в ужас от нового приема России
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские подразделения стали эффективнее противодействовать ракетным комплексам HIMARS, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Я заметил, что в последнее время украинцы все реже используют беспилотники и все чаще ракетные установки HIMARS. Однако это дало русским возможность отслеживать, находить и уничтожать ракетные эти установки, что русским удается почти без труда. <...> Недавно в течение нескольких часов русские уничтожили шесть пусковых установок и ракетных комплексов HIMARS", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Россия победила там, где не ждали
Вчера, 08:00
Вместе с тем аналитик выразил надежду, что противоборствующие стороны достигнут позитивных результатов на дипломатическом фронте.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки установили контроль над населенным пунктом Чугуновка в Харьковской области. Потери ВСУ составили 1305 военнослужащих, 20 танков и других боевых бронированных машин, 69 военных автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и минометов, а также одну машину РЗСО. Вместе с тем российские средства ПВО сбили 168 беспилотных летательных аппаратов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Русофобам Европы уже не смешно: "Путин на пороге исторической победы"
6 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьАлександр Меркурис
 
 
