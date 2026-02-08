"Находить и уничтожать". На Западе пришли в ужас от нового приема России

"Я заметил, что в последнее время украинцы все реже используют беспилотники и все чаще ракетные установки HIMARS. Однако это дало русским возможность отслеживать, находить и уничтожать ракетные эти установки, что русским удается почти без труда. <...> Недавно в течение нескольких часов русские уничтожили шесть пусковых установок и ракетных комплексов HIMARS", — отметил он.