"Находить и уничтожать". На Западе пришли в ужас от нового приема России

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские подразделения стали эффективнее противодействовать ракетным комплексам HIMARS, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Я заметил, что в последнее время украинцы все реже используют беспилотники и все чаще ракетные установки HIMARS. Однако это дало русским возможность отслеживать, находить и уничтожать ракетные эти установки, что русским удается почти без труда. <...> Недавно в течение нескольких часов русские уничтожили шесть пусковых установок и ракетных комплексов HIMARS", — отметил он.
Вместе с тем аналитик выразил надежду, что противоборствующие стороны достигнут позитивных результатов на дипломатическом фронте.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки установили контроль над населенным пунктом Чугуновка в Харьковской области. Потери ВСУ составили 1305 военнослужащих, 20 танков и других боевых бронированных машин, 69 военных автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и минометов, а также одну машину РЗСО. Вместе с тем российские средства ПВО сбили 168 беспилотных летательных аппаратов.