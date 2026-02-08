"Начался обратный отсчет": в США сделали важное заявление об окончании СВО

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Заявления о том, что США намерены урегулировать украинский конфликт к июню запускают обратный отсчет до момента, который зафиксирует военную победу России на поле боя, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
«
"Это означает, что для всех, для Европы, Украины, России, для всех, теперь тикают часы, начался обратный отсчет. <…> Это больше похоже на футбольный матч, где есть часы, отсчитывающие время до нуля. И как только время истекает, игра окончена. И кто лидирует на табло, тот и победит. <…> России теперь абсолютно незачем идти на уступки. <…> Они получили ожидаемый результат, так как после этого на Западе поняли, что войну выиграть нельзя, а поражения избежать невозможно", — рассказал военный.
«
"И сейчас это дошло до Соединенных Штатов. Поэтому теперь они говорят, что мы больше не будем вкладывать в это деньги (в Украину. — Прим. ред.), мы больше не будем отправлять им наши ракеты-перехватчики, мы больше не будем заниматься подобными вещами, если потери неизбежны. Это полнейшая глупость! К такому выводу следовало прийти давным-давно", — отметил Дэвис.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что США будут добиваться завершения украинского конфликта к июню. Газета Politico также отмечала, что в Киеве опасаются исключения Дональдом Трампом Украины из обсуждения окончания конфликта с Россией из-за ее препятствования переговорному процессу.