"Начался обратный отсчет": в США сделали важное заявление об окончании СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:10 08.02.2026
"Начался обратный отсчет": в США сделали важное заявление об окончании СВО
"Начался обратный отсчет": в США сделали важное заявление об окончании СВО - РИА Новости, 08.02.2026
"Начался обратный отсчет": в США сделали важное заявление об окончании СВО
Заявления о том, что США намерены урегулировать украинский конфликт к июню запускают обратный отсчет до момента, который зафиксирует военную победу России на... РИА Новости, 08.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
украина
дэниел дэвис
владимир зеленский
politico
дональд трамп
сша
россия
украина
сша
"Начался обратный отсчет": в США сделали важное заявление об окончании СВО

Подполковник Дэвис: начался обратный отсчет до военной победы России на Украине

Боевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Заявления о том, что США намерены урегулировать украинский конфликт к июню запускают обратный отсчет до момента, который зафиксирует военную победу России на поле боя, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
«
"Это означает, что для всех, для Европы, Украины, России, для всех, теперь тикают часы, начался обратный отсчет. <…> Это больше похоже на футбольный матч, где есть часы, отсчитывающие время до нуля. И как только время истекает, игра окончена. И кто лидирует на табло, тот и победит. <…> России теперь абсолютно незачем идти на уступки. <…> Они получили ожидаемый результат, так как после этого на Западе поняли, что войну выиграть нельзя, а поражения избежать невозможно", — рассказал военный.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Зеленский подчинился": на Западе раскрыли будущее переговоров с Россией
01:15
По его словам, осознание фатального исхода для Украины уже определило дистанцирование от нее американских партнеров, которые больше не готовы ничем жертвовать ради Киева.
«
"И сейчас это дошло до Соединенных Штатов. Поэтому теперь они говорят, что мы больше не будем вкладывать в это деньги (в Украину. — Прим. ред.), мы больше не будем отправлять им наши ракеты-перехватчики, мы больше не будем заниматься подобными вещами, если потери неизбежны. Это полнейшая глупость! К такому выводу следовало прийти давным-давно", — отметил Дэвис.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что США будут добиваться завершения украинского конфликта к июню. Газета Politico также отмечала, что в Киеве опасаются исключения Дональдом Трампом Украины из обсуждения окончания конфликта с Россией из-за ее препятствования переговорному процессу.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
На Украине началась паника из-за планов Трампа по России
02:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДэниел ДэвисВладимир ЗеленскийPoliticoДональд ТрампСШАВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
