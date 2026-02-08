Рейтинг@Mail.ru
Высота сугробов в Москве продолжает уменьшаться, сообщил синоптик
14:35 08.02.2026
Высота сугробов в Москве продолжает уменьшаться, сообщил синоптик
Высота сугробов в Москве продолжает уменьшаться, сообщил синоптик - РИА Новости, 08.02.2026
Высота сугробов в Москве продолжает уменьшаться, сообщил синоптик
Высота сугробов в Москве продолжает уменьшаться, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, за минувшие сутки она снизилась на 1 сантиметр и составила 48... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T14:35:00+03:00
2026-02-08T14:35:00+03:00
москва, новая москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Новая Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода, Общество
Высота сугробов в Москве продолжает уменьшаться, сообщил синоптик

Леус сообщил, что высота сугробов в Москве продолжает уменьшаться

Девушка убирает снег у входа в магазин в центре Москвы
Девушка убирает снег у входа в магазин в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Девушка убирает снег у входа в магазин в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Высота сугробов в Москве продолжает уменьшаться, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, за минувшие сутки она снизилась на 1 сантиметр и составила 48 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Прошедший в пятницу и в субботу в Москве небольшой снег не смог компенсировать естественную убыль высоты снежного покрова, и она продолжила уменьшаться. По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, за минувшие сутки высота сугробов Москве снизилась на 1 сантиметр и составила 48 сантиметров", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Вчера, 08:43
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Вчера, 08:43
Синоптик отметил, что на других метеостанция мегаполиса снега от 55 сантиметров на Балчуге до 56 сантиметров в Тушино и МГУ. В Новой Москве высота снежного покрова не изменилась и остаётся в пределах 58 сантиметров.
"В северной части Московской области высота снежного покрова за прошедшие сутки уменьшилась примерно на сантиметр, а в южных районах снег был более заметный, и там снежный покров подрос. Больше всего снега в Серпухове и Кашире - 60 сантиметров (плюс 2 и плюс 3 сантиметра за сутки соответственно), в Коломне - 62 сантиметра (плюс 2 сантиметра за сутки), в Черустях - 66 сантиметров (плюс 3 сантиметра за сутки)", - добавил он.
Специалист подчеркнул, что следующая возможная прибавка высоты снежного покрова в Москве ожидается 11-12 февраля, она может составить за двое суток 1-6 сантиметров.
Синоптик сообщила, что в Москве сохранится морозная погода
7 февраля, 01:42
Синоптик сообщила, что в Москве сохранится морозная погода
7 февраля, 01:42
 
Москва, Новая Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
 
 
