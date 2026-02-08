Высота сугробов в Москве продолжает уменьшаться, сообщил синоптик

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Высота сугробов в Москве продолжает уменьшаться, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, за минувшие сутки она снизилась на 1 сантиметр и составила 48 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Прошедший в пятницу и в субботу в Москве небольшой снег не смог компенсировать естественную убыль высоты снежного покрова, и она продолжила уменьшаться. По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, за минувшие сутки высота сугробов Москве снизилась на 1 сантиметр и составила 48 сантиметров", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что на других метеостанция мегаполиса снега от 55 сантиметров на Балчуге до 56 сантиметров в Тушино и МГУ. В Новой Москве высота снежного покрова не изменилась и остаётся в пределах 58 сантиметров.
"В северной части Московской области высота снежного покрова за прошедшие сутки уменьшилась примерно на сантиметр, а в южных районах снег был более заметный, и там снежный покров подрос. Больше всего снега в Серпухове и Кашире - 60 сантиметров (плюс 2 и плюс 3 сантиметра за сутки соответственно), в Коломне - 62 сантиметра (плюс 2 сантиметра за сутки), в Черустях - 66 сантиметров (плюс 3 сантиметра за сутки)", - добавил он.
Специалист подчеркнул, что следующая возможная прибавка высоты снежного покрова в Москве ожидается 11-12 февраля, она может составить за двое суток 1-6 сантиметров.
Синоптик сообщила, что в Москве сохранится морозная погода
7 февраля, 01:42