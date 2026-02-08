Высота сугробов в Москве продолжает уменьшаться, сообщил синоптик

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Высота сугробов в Москве продолжает уменьшаться, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, за минувшие сутки она снизилась на 1 сантиметр и составила 48 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.