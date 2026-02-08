Суд в США назвал брак Галицкого с покончившей жизнь в ИВС недействительным

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американский суд в Неваде вынес решение о признании недействительным брака между бывшим членом совета директоров "Альфа-банка" Александром Галицким и покончившей жизнь в подмосковном ИВС Алией Галицкой спустя восемь месяцев после развода в Калифорнийском суде, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

Пресненский суд Москвы рассматривает иск о разделе имущества покончившей жизнь в подмосковном изоляторе Алии Галицкой с бывшим членом совета директоров " Альфа-банка " Александром Галицким. Истринский суд Подмосковья 6 февраля арестовал Галицкую по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у Галицкого. В воскресенье стало известно, что Галицкая покончила с собой в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре

Согласно документам в распоряжении РИА Новости, окружной суд округа Кларк штата Невада 24 ноября 2025 года вынес постановление о признании недействительным брака между Александром Галицким и Алией Галицким.

Ранее в суд были представлены свидетельство о регистрации брака Галицких от 10 мая 2010 года на территории США , а также решение Верховного суда Калифорнии о расторжении брака, подписанное 13 марта 2025 года.

Сам Галицкий подал в Пресненский суд Москвы иск к Алие Галицкой, в котором просил определить место жительства детей с ним и обязать выплачивать ее алименты на их содержание. В иске (имеется в распоряжении РИА Новости) указывалось, что "с момента прекращения между сторонами брачных отношений дети проводят большую часть времени со своим отцом Галицким".

Ранее представлявший интересы погибшей адвокат Рубен Маркарьян сообщал РИА Новости, что представители Галицкого утверждали в суде, что в России он был женат на другой женщине в тот период, когда состоял в браке с Алией.

Пресненский суд Москвы наложил арест на недвижимость Галицкого по иску его бывшей супруги о разделе совместно нажитого имущества только в России. Кадастровая стоимость имущества оценивается в 435 миллионов рублей. В действительности же рыночная цена может превышать 1 миллиард 200 миллионов рублей. По делу назначена экспертиза, в рамках которой будет установлена рыночная стоимость.

Среди арестованного имущества указывается квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же, загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе, а также квартира в клубном доме "Тургенев" с местом на парковке на Сретенке в центре Москвы.