Рейтинг@Mail.ru
Суд в США назвал брак Галицкого с покончившей жизнь в ИВС недействительным - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/sud-2073043339.html
Суд в США назвал брак Галицкого с покончившей жизнь в ИВС недействительным
Суд в США назвал брак Галицкого с покончившей жизнь в ИВС недействительным - РИА Новости, 08.02.2026
Суд в США назвал брак Галицкого с покончившей жизнь в ИВС недействительным
Американский суд в Неваде вынес решение о признании недействительным брака между бывшим членом совета директоров "Альфа-банка" Александром Галицким и... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T17:48:00+03:00
2026-02-08T17:48:00+03:00
в мире
москва
россия
московская область (подмосковье)
александр галицкий
альфа-банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072748750_0:0:2445:1375_1920x0_80_0_0_1f0272bd8f44fd8600a55e5e87fc41d2.jpg
https://ria.ru/20260208/galitskaja-2073022943.html
https://ria.ru/20260208/fsin-2073010278.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072748750_0:0:1833:1375_1920x0_80_0_0_3d8d0c72706809286648152ee905228b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, московская область (подмосковье), александр галицкий, альфа-банк
В мире, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Александр Галицкий, Альфа-банк
Суд в США назвал брак Галицкого с покончившей жизнь в ИВС недействительным

РИА Новости: суд США назвал брак Галицкого с покончившей жизнь недействительным

© Пресс-служба судов общей юрисдикции Московской областиАлия Галицкая в Истринском городском суде. Кадр видео
Алия Галицкая в Истринском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области
Алия Галицкая в Истринском городском суде. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американский суд в Неваде вынес решение о признании недействительным брака между бывшим членом совета директоров "Альфа-банка" Александром Галицким и покончившей жизнь в подмосковном ИВС Алией Галицкой спустя восемь месяцев после развода в Калифорнийском суде, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Пресненский суд Москвы рассматривает иск о разделе имущества покончившей жизнь в подмосковном изоляторе Алии Галицкой с бывшим членом совета директоров "Альфа-банка" Александром Галицким. Истринский суд Подмосковья 6 февраля арестовал Галицкую по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у Галицкого. В воскресенье стало известно, что Галицкая покончила с собой в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре.
Полицейские - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Полиция начала проверку после смерти в изоляторе экс-жены Галицкого
Вчера, 15:56
Согласно документам в распоряжении РИА Новости, окружной суд округа Кларк штата Невада 24 ноября 2025 года вынес постановление о признании недействительным брака между Александром Галицким и Алией Галицким.
Ранее в суд были представлены свидетельство о регистрации брака Галицких от 10 мая 2010 года на территории США, а также решение Верховного суда Калифорнии о расторжении брака, подписанное 13 марта 2025 года.
Сам Галицкий подал в Пресненский суд Москвы иск к Алие Галицкой, в котором просил определить место жительства детей с ним и обязать выплачивать ее алименты на их содержание. В иске (имеется в распоряжении РИА Новости) указывалось, что "с момента прекращения между сторонами брачных отношений дети проводят большую часть времени со своим отцом Галицким".
Ранее представлявший интересы погибшей адвокат Рубен Маркарьян сообщал РИА Новости, что представители Галицкого утверждали в суде, что в России он был женат на другой женщине в тот период, когда состоял в браке с Алией.
Пресненский суд Москвы наложил арест на недвижимость Галицкого по иску его бывшей супруги о разделе совместно нажитого имущества только в России. Кадастровая стоимость имущества оценивается в 435 миллионов рублей. В действительности же рыночная цена может превышать 1 миллиард 200 миллионов рублей. По делу назначена экспертиза, в рамках которой будет установлена рыночная стоимость.
Среди арестованного имущества указывается квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же, загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе, а также квартира в клубном доме "Тургенев" с местом на парковке на Сретенке в центре Москвы.
Галицкий был членом совета директоров "Альфа-банка", однако, согласно официальной информации пресс-службы кредитной организации, весной вышел из состава совета директоров вместе с недавно арестованным по делу о взятке IT-предпринимателем Сергеем Мацоцким.
Алия Галицкая в Истринском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
ФСИН прокомментировала сообщения о суициде экс-жены бизнесмена Галицкого
Вчера, 14:11
 
В миреМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Александр ГалицкийАльфа-банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала