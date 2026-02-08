МОЭК взыскала с посольства Украины 46 миллионов рублей долгов за отопление

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы с июля 2023 года по искам подконтрольного "Газпрому" ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) взыскал с посольства Украины более 46 миллионов рублей долга по договорам на обеспечение теплом и горячей водой, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Первый иск был подан в июле 2023 года. Суд его полностью удовлетворил, взыскав с ответчика около 16 миллионов рублей долга и пени по двум договорам 2009 года на снабжение теплом и горячей водой за период с февраля 2022 года по март 2023 года.