СМИ рассказали о "сером кардинале" в администрации США

ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Издание Politico рассказало о непубличном сотруднике совета нацбезопасности США Энди Бейкере: хорошо владеющий русским языком чиновник играет важную роль в формировании политики администрации, причастен в том числе к украинскому треку.

Бывший заместитель советника по нацбезопасности Алекс Вонг в комментарии отметил роль Бейкера в урегулировании украинского кризиса. "Энди был ключевым советником и исполнителем по выстраиванию и запуску первоначальных контуров переговоров по Украине , включая такие вещи, как сделка по минералам", - сказал он.

Один из чиновников, которого цитирует газета, охарактеризовал Бейкера как "очень умного" человека, хорошо владеющего русским, болгарским и персидским языками.

Согласно информации Politico, именно Бейкер помогал составлять скандальную речь вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года, где тот раскритиковал европейских лидеров за отступление от общих ценностей и слабость в вопросах миграции.

Пакистаном. В июне Бейкер присутствовал в Ситуационной комнате, когда президент США Дональд Трамп наблюдал за тем, как американские военные самолеты наносили удары по ядерным объектам Ирана . Он также участвовал в планировании операции против хуситов и в разработке ответных мер США на растущую напряженность между Индией