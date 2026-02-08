https://ria.ru/20260208/ssha-2072955011.html
СМИ рассказали о "сером кардинале" в администрации США
СМИ рассказали о "сером кардинале" в администрации США - РИА Новости, 08.02.2026
СМИ рассказали о "сером кардинале" в администрации США
Издание Politico рассказало о непубличном сотруднике совета нацбезопасности США Энди Бейкере: хорошо владеющий русским языком чиновник играет важную роль в... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T03:50:00+03:00
2026-02-08T03:50:00+03:00
2026-02-08T03:50:00+03:00
в мире
сша
украина
иран
дональд трамп
politico
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411851_0:146:2800:1721_1920x0_80_0_0_fb298c9e12f7ca5fd98cde03523ff9bc.jpg
https://ria.ru/20260207/ssha-2072938528.html
https://ria.ru/20260205/tramp-2072353527.html
сша
украина
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411851_156:0:2645:1867_1920x0_80_0_0_c806deea6aa665473cc91d18d6a4fc83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, иран, дональд трамп, politico, нато
В мире, США, Украина, Иран, Дональд Трамп, Politico, НАТО
СМИ рассказали о "сером кардинале" в администрации США
Politico: сотрудник совета нацбезопасности США Бейкер играет важную роль
ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Издание Politico рассказало о непубличном сотруднике совета нацбезопасности США Энди Бейкере: хорошо владеющий русским языком чиновник играет важную роль в формировании политики администрации, причастен в том числе к украинскому треку.
Бывший заместитель советника по нацбезопасности Алекс Вонг в комментарии отметил роль Бейкера в урегулировании украинского кризиса. "Энди был ключевым советником и исполнителем по выстраиванию и запуску первоначальных контуров переговоров по Украине
, включая такие вещи, как сделка по минералам", - сказал он.
Один из чиновников, которого цитирует газета, охарактеризовал Бейкера как "очень умного" человека, хорошо владеющего русским, болгарским и персидским языками.
Согласно информации Politico, именно Бейкер помогал составлять скандальную речь вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года, где тот раскритиковал европейских лидеров за отступление от общих ценностей и слабость в вопросах миграции.
В июне Бейкер присутствовал в Ситуационной комнате, когда президент США Дональд Трамп
наблюдал за тем, как американские военные самолеты наносили удары по ядерным объектам Ирана
. Он также участвовал в планировании операции против хуситов и в разработке ответных мер США на растущую напряженность между Индией
и Пакистаном
.
Источники предполагают, что он будет играть еще более важную роль в формировании будущей внешней политики, направленной на пересмотр обязательств США в Европе
и скептицизм в отношении НАТО
, в Республиканской партии независимо от того, кто станет следующим президентом.