СМИ рассказали о "сером кардинале" в администрации США - РИА Новости, 08.02.2026
03:50 08.02.2026
СМИ рассказали о "сером кардинале" в администрации США
СМИ рассказали о "сером кардинале" в администрации США
Издание Politico рассказало о непубличном сотруднике совета нацбезопасности США Энди Бейкере: хорошо владеющий русским языком чиновник играет важную роль в... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T03:50:00+03:00
2026-02-08T03:50:00+03:00
СМИ рассказали о "сером кардинале" в администрации США

Politico: сотрудник совета нацбезопасности США Бейкер играет важную роль

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Издание Politico рассказало о непубличном сотруднике совета нацбезопасности США Энди Бейкере: хорошо владеющий русским языком чиновник играет важную роль в формировании политики администрации, причастен в том числе к украинскому треку.
Бывший заместитель советника по нацбезопасности Алекс Вонг в комментарии отметил роль Бейкера в урегулировании украинского кризиса. "Энди был ключевым советником и исполнителем по выстраиванию и запуску первоначальных контуров переговоров по Украине, включая такие вещи, как сделка по минералам", - сказал он.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
СМИ: спецслужбы США засекли "необычный" разговор приближенного Трампа
Вчера, 21:48
Один из чиновников, которого цитирует газета, охарактеризовал Бейкера как "очень умного" человека, хорошо владеющего русским, болгарским и персидским языками.
Согласно информации Politico, именно Бейкер помогал составлять скандальную речь вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года, где тот раскритиковал европейских лидеров за отступление от общих ценностей и слабость в вопросах миграции.
В июне Бейкер присутствовал в Ситуационной комнате, когда президент США Дональд Трамп наблюдал за тем, как американские военные самолеты наносили удары по ядерным объектам Ирана. Он также участвовал в планировании операции против хуситов и в разработке ответных мер США на растущую напряженность между Индией и Пакистаном.
Источники предполагают, что он будет играть еще более важную роль в формировании будущей внешней политики, направленной на пересмотр обязательств США в Европе и скептицизм в отношении НАТО, в Республиканской партии независимо от того, кто станет следующим президентом.
Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс и Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Трамп не сказал, кого предпочел бы видеть преемником
5 февраля, 04:05
 
