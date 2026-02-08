В ИСКРАН оценили шансы потенциальных политических преемников Трампа

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио пока не могут претендовать на роль потенциальных преемников американского лидера Дональда Трампа после его ухода с президентского поста, выразила мнение в беседе с РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады имени Георгия Арбатова Наталья Цветкова.

Трамп ранее говорил, что среди республиканцев - "хорошая скамья претендентов" на роль его преемника. Среди возможных кандидатов он называл членов своего кабинета: Вэнса, Рубио , министра финансов Скотта Бессента и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.

"На данный момент говорить о Джее Ди Вэнсе или Марко Рубио как о самостоятельных политических преемниках Дональда Трампа преждевременно. Их политический вес и публичное влияние в значительной степени формировались в тесной связке с фигурой самого Трампа, что ограничивает их автономность как потенциальных лидеров посттрамповского этапа", - сказала агентству Цветкова.

По словам эксперта, показательно, что оба политика в период администрации бывшего американского президента Джо Байдена предприняли шаги по ценностному позиционированию, в том числе через обращение к католической традиции, что можно рассматривать как попытку адаптации к более консервативной повестке внутри Республиканской партии.

"Скорее, в перспективе следует ожидать появления протрамповского кандидата, обладающего собственным политическим ресурсом, харизмой и электоральной поддержкой, который сможет воспроизвести ключевые элементы трампистской повестки, не будучи при этом полностью зависимым от фигуры Дональда Трампа", - добавила ученый.