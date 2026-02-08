Рейтинг@Mail.ru
В ИСКРАН оценили шансы потенциальных политических преемников Трампа - РИА Новости, 08.02.2026
02:26 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/ssha-2072952110.html
В ИСКРАН оценили шансы потенциальных политических преемников Трампа
В ИСКРАН оценили шансы потенциальных политических преемников Трампа - РИА Новости, 08.02.2026
В ИСКРАН оценили шансы потенциальных политических преемников Трампа
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио пока не могут претендовать на роль потенциальных преемников американского лидера... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T02:26:00+03:00
2026-02-08T02:26:00+03:00
В ИСКРАН оценили шансы потенциальных политических преемников Трампа

РИА Новости: Цветкова заявила, что Вэнс не претендует на роль преемника Трампа

© REUTERS / Al DragoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© REUTERS / Al Drago
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио пока не могут претендовать на роль потенциальных преемников американского лидера Дональда Трампа после его ухода с президентского поста, выразила мнение в беседе с РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады имени Георгия Арбатова Наталья Цветкова.
Трамп ранее говорил, что среди республиканцев - "хорошая скамья претендентов" на роль его преемника. Среди возможных кандидатов он называл членов своего кабинета: Вэнса, Рубио, министра финансов Скотта Бессента и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году от республиканцев
27 июля 2025, 04:30
"На данный момент говорить о Джее Ди Вэнсе или Марко Рубио как о самостоятельных политических преемниках Дональда Трампа преждевременно. Их политический вес и публичное влияние в значительной степени формировались в тесной связке с фигурой самого Трампа, что ограничивает их автономность как потенциальных лидеров посттрамповского этапа", - сказала агентству Цветкова.
По словам эксперта, показательно, что оба политика в период администрации бывшего американского президента Джо Байдена предприняли шаги по ценностному позиционированию, в том числе через обращение к католической традиции, что можно рассматривать как попытку адаптации к более консервативной повестке внутри Республиканской партии.
"Скорее, в перспективе следует ожидать появления протрамповского кандидата, обладающего собственным политическим ресурсом, харизмой и электоральной поддержкой, который сможет воспроизвести ключевые элементы трампистской повестки, не будучи при этом полностью зависимым от фигуры Дональда Трампа", - добавила ученый.
Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку Трампа, в соответствии с американской конституцией, могут избрать только на два президентских срока.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Белом доме назвали преемника Трампа
6 октября 2025, 00:33
 
