"Роскосмос" сообщил дату запуска с Байконура спутника "Электро-Л" № 5
17:37 08.02.2026 (обновлено: 17:54 08.02.2026)
"Роскосмос" сообщил дату запуска с Байконура спутника "Электро-Л" № 5
"Роскосмос" сообщил дату запуска с Байконура спутника "Электро-Л" № 5
Намеченный на 15 декабря 2025 года, но не состоявшийся в срок запуск спутника "Электро-Л" № 5 перенесен на 12 февраля, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 08.02.2026
"Роскосмос" сообщил дату запуска с Байконура спутника "Электро-Л" № 5

"Роскосмос": спутник "Электро-Л" № 5 запустят с Байконура 12 февраля

© НПО имени ЛавочкинаСпутник "Электро-Л"
© НПО имени Лавочкина
Спутник "Электро-Л". Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Намеченный на 15 декабря 2025 года, но не состоявшийся в срок запуск спутника "Электро-Л" № 5 перенесен на 12 февраля, сообщил "Роскосмос".
"Запуск спутника "Электро-Л" № 5 — 12 февраля", — говорится в сообщении.
В РАН назвали сроки запуска российской космической миссии "Бион‑М" №3
6 февраля, 10:27
В РАН назвали сроки запуска российской космической миссии "Бион‑М" №3
6 февраля, 10:27
Отмечается, что вывоз и установка ракеты "Протон-М" на стартовом комплексе на космодроме Байконур запланированы на 9 февраля.
Старт изначально должен был состояться 15 декабря 2025 года, однако его отложили, чтобы устранить обнаруженное в разгонном блоке "локальное несоответствие".
Пуск будет уже 430-м для ракет "Протон". Последний раз такую ракету запускали 13 марта 2023 года.
Геостационарные спутники системы "Электро" используются для круглосуточного мониторинга погоды. Каждый аппарат находится над одной и той же точкой планеты на высоте порядка 36 тысяч километров. Сейчас на орбите работают три аппарата этой серии: "Электро-Л" № 2, № 3 и № 4.
С космодрома Плесецк запустили "Союз-2.1б" с военными спутниками
5 февраля, 22:29
С космодрома Плесецк запустили "Союз-2.1б" с военными спутниками
5 февраля, 22:29
 
