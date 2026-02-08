"Роскосмос" сообщил дату запуска с Байконура спутника "Электро-Л" № 5

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Намеченный на 15 декабря 2025 года, но не состоявшийся в срок запуск спутника "Электро-Л" № 5 перенесен на 12 февраля, сообщил "Роскосмос".

"Запуск спутника "Электро-Л" № 5 — 12 февраля", — говорится в сообщении

Отмечается, что вывоз и установка ракеты "Протон-М" на стартовом комплексе на космодроме Байконур запланированы на 9 февраля.

Старт изначально должен был состояться 15 декабря 2025 года, однако его отложили, чтобы устранить обнаруженное в разгонном блоке "локальное несоответствие".

Пуск будет уже 430-м для ракет "Протон". Последний раз такую ракету запускали 13 марта 2023 года.