Спецоперация, 8 февраля: ВС России освободили два населенных пункта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 08.02.2026
Спецоперация, 8 февраля: ВС России освободили два населенных пункта
Спецоперация, 8 февраля: ВС России освободили два населенных пункта
Армия России установила контроль над населенными пунктами Сидоровка в Сумской области и Глушковка в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство...
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
сумская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
сумская область
россия, донецкая народная республика, сумская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Сумская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины

Спецоперация, 8 февраля: ВС России освободили два населенных пункта

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Армия России установила контроль над населенными пунктами Сидоровка в Сумской области и Глушковка в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
За сутки ВСУ потеряли 1105 военнослужащих. ПВО РФ сбила 42 БПЛА, 58 единиц военной автомобильной техники, 17 орудий полевой артиллерии и минометов и 11 танков.
Вчера, 19:25
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 112924 беспилотных летательных аппарата, 650 зенитных ракетных комплексов, 27553 танка и других боевых бронированных машин, 1661 боевая машина реактивных систем залпового огня, 33150 орудий полевой артиллерии и минометов, 53913 единиц специальной военной автомобильной техники.

Покушение на убийство генерала Алексеева

Пособниками покушения на убийство генерала Владимира Алексеева были граждане РФ Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая, сообщил ЦОС ФСБ.
ФСБ совместно с МВД РФ установила пособников покушения на убийство генерала Владимира Алексеева, сообщило ЦОС ФСБ. Установлен непосредственный исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева, им является гражданин РФ Любомир Корба, сообщил ЦОС ФСБ. Пособница покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая выехала на Украину, сообщил ЦОС ФСБ. Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева задержали в Дубае и передали РФ, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ. Пособника покушения на убийство генерала Владимира Алексеева, Виктора Васина, задержали в Москве, сообщил ЦОС ФСБ.
Розыск организаторов покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева продолжается, сообщил ЦОС ФСБ. ФСБ РФ показала видео с камер наблюдения с киллером, который скрылся с места преступления после покушения на генерала Владимира Алексеева в Москве.
Вчера, 17:51

Знай наших!

Армия России установила контроль над Глушковкой в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
ВСУ за сутки потеряли до 390 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
В ДНР системой РЭБ "Купол Донбасса" была предотвращена попытка атаки ВСУ на Старобешевскую тепловую электростанцию, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
В ДНР сорвали 205 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
Армия России установила контроль над населенным пунктом Сидоровка в Сумской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
Военнослужащие военной полиции группировки войск "Центр" продолжают выполнение гуманитарных и правоохранительных задач по эвакуации мирных граждан из освобожденного Красноармейска в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Вчера, 15:15

Подлость ВСУ

Инструкторы главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, предположительно, обучают террористов в Мали использованию БПЛА для ведения боевых действий против властей, сообщает портал Maliweb со ссылкой на военных экспертов.
ВСУ в населенном пункте Родинское в ДНР до его освобождения убивали мирных жителей и отбирали у них еду, рассказала РИА Новости беженка Анаит Хачатрян.
Украинские военные удерживали мирных жителей в погребе в населенном пункте Родинское в ДНР и открывали огонь при попытке людей выйти оттуда, рассказала РИА Новости беженка Анаит Хачатрян.

День военной полиции

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов военной полиции Вооруженных сил РФ с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба военного ведомства. Военнослужащие военной полиции ВС РФ, проявившие отвагу, храбрость и мужество при выполнении боевых задач, награждены государственными наградами, сообщает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
