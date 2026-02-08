МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Понтонно-мостовую бригаду ВСУ перебросили на харьковское направление для оборудования запасных рубежей, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Противник активно оборудует запасные оборонительные рубежи, готовясь выстраивать линию обороны по естественным преградам. Для этого в район (на харьковское направление - ред.) переброшены подразделения 194-й отдельной понтонно-мостовой бригады", - сказал собеседник агентства.