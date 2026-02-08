Рейтинг@Mail.ru
Российская военная полиция эвакуирует мирных жителей из Красноармейска - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/spetsoperatsiya-2072957051.html
Российская военная полиция эвакуирует мирных жителей из Красноармейска
Российская военная полиция эвакуирует мирных жителей из Красноармейска - РИА Новости, 08.02.2026
Российская военная полиция эвакуирует мирных жителей из Красноармейска
Военнослужащие военной полиции группировки войск "Центр" продолжают выполнение гуманитарных и правоохранительных задач по эвакуации мирных граждан из... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T05:04:00+03:00
2026-02-08T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
красноармейск
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235179_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9ee75f81845a71c89071786a52a4546b.jpg
https://ria.ru/20260202/vsu-2071782149.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235179_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_9baa25c1687b499ee0ec89e4832afa32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, красноармейск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Красноармейск, Безопасность
Российская военная полиция эвакуирует мирных жителей из Красноармейска

Военная полиция группировки "Центр" эвакуирует мирных жителей из Красноармейска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Военнослужащие военной полиции группировки войск "Центр" продолжают выполнение гуманитарных и правоохранительных задач по эвакуации мирных граждан из освобожденного Красноармейска в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Эвакуация проводится ежедневно малыми группами, с учетом текущей обстановки и под постоянной угрозой огневого воздействия противника. Военные полицейские сопровождают людей по наиболее безопасным маршрутам и выводят их в безопасные районы", - говорится в сообщении ведомства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Боевики ВСУ пришли в Красноармейск с самодельными кинжалами со свастикой
2 февраля, 18:25
После эвакуации мирных жителей доставляют в пункты временного размещения на территории ДНР.
«
"На сегодняшний день через ПВР прошло 2225 человек из освобожденных населенных пунктов", - отметил военнослужащий отдела военной полиции 159-й военной комендатуры группировки войск "Центр" Владимир Челноков.
В пунктах временного размещения организована всесторонняя помощь: медицинская, гуманитарная и социальная. В кратчайшие сроки оформляются паспорта РФ, восстанавливаются утраченные документы и назначаются социальные выплаты.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияКрасноармейскБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала