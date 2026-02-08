Российская военная полиция эвакуирует мирных жителей из Красноармейска

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Военнослужащие военной полиции группировки войск "Центр" продолжают выполнение гуманитарных и правоохранительных задач по эвакуации мирных граждан из освобожденного Красноармейска в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Эвакуация проводится ежедневно малыми группами, с учетом текущей обстановки и под постоянной угрозой огневого воздействия противника. Военные полицейские сопровождают людей по наиболее безопасным маршрутам и выводят их в безопасные районы", - говорится в сообщении ведомства.
После эвакуации мирных жителей доставляют в пункты временного размещения на территории ДНР.
"На сегодняшний день через ПВР прошло 2225 человек из освобожденных населенных пунктов", - отметил военнослужащий отдела военной полиции 159-й военной комендатуры группировки войск "Центр" Владимир Челноков.
В пунктах временного размещения организована всесторонняя помощь: медицинская, гуманитарная и социальная. В кратчайшие сроки оформляются паспорта РФ, восстанавливаются утраченные документы и назначаются социальные выплаты.
