Российская военная полиция эвакуирует мирных жителей из Красноармейска

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Военнослужащие военной полиции группировки войск "Центр" продолжают выполнение гуманитарных и правоохранительных задач по эвакуации мирных граждан из освобожденного Красноармейска в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

"Эвакуация проводится ежедневно малыми группами, с учетом текущей обстановки и под постоянной угрозой огневого воздействия противника. Военные полицейские сопровождают людей по наиболее безопасным маршрутам и выводят их в безопасные районы", - говорится в сообщении ведомства.