Рейтинг@Mail.ru
Российский расчет БПЛА уничтожил блиндаж ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/spetsoperatsiya-2072956918.html
Российский расчет БПЛА уничтожил блиндаж ВСУ на Красноармейском направлении
Российский расчет БПЛА уничтожил блиндаж ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 08.02.2026
Российский расчет БПЛА уничтожил блиндаж ВСУ на Красноармейском направлении
Российский расчет войск беспилотных систем уничтожил замаскированный блиндаж ВСУ с помощью ударного БПЛА "Молния-2" на красноармейском направлении, сообщили в... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T05:02:00+03:00
2026-02-08T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052502600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c56530a6cc9d218d2a90d42aa19b0d19.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052502600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d9deea7ae2872f61a3a220b4782ce0fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российский расчет БПЛА уничтожил блиндаж ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет БПЛА «Молния-2» уничтожил блиндаж ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Мария МарикянБойцы говоят БПЛА "Молния-2" к запуску
Бойцы говоят БПЛА Молния-2 к запуску - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Мария Марикян
Бойцы говоят БПЛА "Молния-2" к запуску. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский расчет войск беспилотных систем уничтожил замаскированный блиндаж ВСУ с помощью ударного БПЛА "Молния-2" на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчет войск беспилотных систем в составе 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр", применив ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Молния-2", уничтожил замаскированный блиндаж с живой силой формирований ВСУ на красноармейском направлении", - говорится в сообщении.
Подразделения группы войск "Центр" ежедневно получают от 25 до 30 новых беспилотников, что позволяет эффективно поражать выявленные цели, уничтожать живую силу и укрепленные огневые точки противника, отметили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала