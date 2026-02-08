Российский расчет БПЛА уничтожил блиндаж ВСУ на Красноармейском направлении

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский расчет войск беспилотных систем уничтожил замаскированный блиндаж ВСУ с помощью ударного БПЛА "Молния-2" на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчет войск беспилотных систем в составе 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр", применив ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Молния-2", уничтожил замаскированный блиндаж с живой силой формирований ВСУ на красноармейском направлении", - говорится в сообщении.
Подразделения группы войск "Центр" ежедневно получают от 25 до 30 новых беспилотников, что позволяет эффективно поражать выявленные цели, уничтожать живую силу и укрепленные огневые точки противника, отметили в МО РФ.
