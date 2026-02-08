Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отразили атаку ВСУ и уничтожили восемь боевиков - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:05 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/spetsoperatsiya-2072945888.html
Российские военные отразили атаку ВСУ и уничтожили восемь боевиков
Российские военные отразили атаку ВСУ и уничтожили восемь боевиков - РИА Новости, 08.02.2026
Российские военные отразили атаку ВСУ и уничтожили восемь боевиков
Подразделение российских Вооруженных сил под руководством Василия Анжиганова отразило атаку ВСУ и уничтожило восемь украинских боевиков, после чего боец... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T00:05:00+03:00
2026-02-08T00:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1775982100_0:33:3179:1821_1920x0_80_0_0_17fca1039d21a976612277e455055dd7.jpg
https://ria.ru/20260202/spetsoperatsiya-2071598744.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1775982100_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_02bb360fed1bb9e00f3ebbad755bb36f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные отразили атаку ВСУ и уничтожили восемь боевиков

Российский боец Анжиганов эвакуировал раненых после отражения атаки ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в колонне военной техники
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в колонне военной техники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подразделение российских Вооруженных сил под руководством Василия Анжиганова отразило атаку ВСУ и уничтожило восемь украинских боевиков, после чего боец эвакуировал раненых и спас им жизни, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе одного из участков местности подразделение Василия Анжиганова выполняло задачу по нанесению огневого поражения противнику", - говорится в сообщении.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Российский боец спас сослуживца, раненного украинским дроном
2 февраля, 00:04
В это время противник применил артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты.
"Под руководством военнослужащего отражена атака противника, уничтожено восемь боевиков ВСУ. После отражения атаки лично эвакуировал раненых военнослужащих, чем спас им жизнь", - добавили в МО РФ.
Ведомство также рассказало о группе под командованием старшего лейтенанта Даниила Артюшенко, которая в условиях активного артиллерийского и минометного обстрела освободила и удерживала захваченную позицию до прибытия группы закрепления.
"Благодаря мужеству и профессионализму Даниила, уничтожено до 15 человек противника и два автомобиля ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала