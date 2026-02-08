Российские военные отразили атаку ВСУ и уничтожили восемь боевиков

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подразделение российских Вооруженных сил под руководством Василия Анжиганова отразило атаку ВСУ и уничтожило восемь украинских боевиков, после чего боец эвакуировал раненых и спас им жизни, сообщили в Минобороны РФ.

"В районе одного из участков местности подразделение Василия Анжиганова выполняло задачу по нанесению огневого поражения противнику", - говорится в сообщении.

В это время противник применил артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты.

"Под руководством военнослужащего отражена атака противника, уничтожено восемь боевиков ВСУ . После отражения атаки лично эвакуировал раненых военнослужащих, чем спас им жизнь", - добавили в МО РФ

Ведомство также рассказало о группе под командованием старшего лейтенанта Даниила Артюшенко, которая в условиях активного артиллерийского и минометного обстрела освободила и удерживала захваченную позицию до прибытия группы закрепления.