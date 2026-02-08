https://ria.ru/20260208/spetsoperatsiya-2072945888.html
Российские военные отразили атаку ВСУ и уничтожили восемь боевиков
Российские военные отразили атаку ВСУ и уничтожили восемь боевиков
Российские военные отразили атаку ВСУ и уничтожили восемь боевиков
Подразделение российских Вооруженных сил под руководством Василия Анжиганова отразило атаку ВСУ и уничтожило восемь украинских боевиков, после чего боец
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
россия
Российские военные отразили атаку ВСУ и уничтожили восемь боевиков
Российский боец Анжиганов эвакуировал раненых после отражения атаки ВСУ
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Подразделение российских Вооруженных сил под руководством Василия Анжиганова отразило атаку ВСУ и уничтожило восемь украинских боевиков, после чего боец эвакуировал раненых и спас им жизни, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе одного из участков местности подразделение Василия Анжиганова выполняло задачу по нанесению огневого поражения противнику", - говорится в сообщении.
В это время противник применил артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты.
"Под руководством военнослужащего отражена атака противника, уничтожено восемь боевиков ВСУ
. После отражения атаки лично эвакуировал раненых военнослужащих, чем спас им жизнь", - добавили в МО РФ
.
Ведомство также рассказало о группе под командованием старшего лейтенанта Даниила Артюшенко, которая в условиях активного артиллерийского и минометного обстрела освободила и удерживала захваченную позицию до прибытия группы закрепления.
"Благодаря мужеству и профессионализму Даниила, уничтожено до 15 человек противника и два автомобиля ВСУ", - сообщили в МО РФ.