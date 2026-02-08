https://ria.ru/20260208/spasateli-2072966807.html
На судоремонтном заводе в Находке загорелось строящееся судно
Спасатели потушили пожар на строящемся судне на территории судоремонтного завода в Находке Приморского края, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 08.02.2026
