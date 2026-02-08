Рейтинг@Mail.ru
На судоремонтном заводе в Находке загорелось строящееся судно
09:01 08.02.2026
На судоремонтном заводе в Находке загорелось строящееся судно
На судоремонтном заводе в Находке загорелось строящееся судно
Спасатели потушили пожар на строящемся судне на территории судоремонтного завода в Находке Приморского края, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 08.02.2026
происшествия
находка
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, находка, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Находка, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На судоремонтном заводе в Находке загорелось строящееся судно

В Находке на судоремонтном заводе загорелись доски на палубе строящегося судна

© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 фев - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на строящемся судне на территории судоремонтного завода в Находке Приморского края, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"На территории судоремонтного завода в Находке произошло возгорание на строящемся судне. Незамедлительно к месту пожара были направлены огнеборцы. На момент их прибытия горели доски на верхней палубе. Пожар ликвидировали на площади около 5 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Пожар на судне в бухте Золотой Рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Во Владивостоке потушили пожар на судне, где погиб человек
10 июня 2025, 07:22
 
ПроисшествияНаходкаПриморский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
