Причастная к покушению на генерала Алексеева пыталась продать дом в ЛНР

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Сообщница преступника, стрелявшего в генерала Владимира Алексеева, Зинаида Серебрицкая размещала объявления о продаже своего дома в ЛНР летом прошлого года в Telegram-чате региона, выяснил корреспондент РИА Новости.