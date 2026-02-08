Причастная к покушению на генерала Алексеева пыталась продать дом в ЛНР

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Сообщница преступника, стрелявшего в генерала Владимира Алексеева, Зинаида Серебрицкая размещала объявления о продаже своего дома в ЛНР летом прошлого года в Telegram-чате региона, выяснил корреспондент РИА Новости.
Серебрицкая пыталась продать свой дом в селе Хорошее Старосербского округа ЛНР. Здание площадью 86 квадратных метров она выставила на продажу в местном чате 12 июля.
В воскресенье ЦОС ФСБ сообщил, что установлены пособники и исполнитель покушения на убийство первого заместителя начальника главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пособниками преступления оказались двое граждан России - Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 рождения, исполнителем оказался также гражданин РФ Любомир Корба.
По данным ФСБ, Васин был задержан в Москве, а Серебрицкая выехала на Украину. Корба же после совершения преступления скрылся и выехал из РФ, но был задержан в Дубае и выдан российской стороне. Из данных суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости, в отношении Корбы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяют статьи 222 и 317 УК РФ - незаконный оборот оружия и посягательство на жизнь военнослужащего. Корба, по данным следствия, является непосредственным исполнителем преступления. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что исполнитель - уроженец Тернопольской области Украинской ССР, ныне гражданин РФ. Следствие установило, что Корба прибыл в Москву в конце декабря прошлого года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта.