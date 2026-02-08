Рейтинг@Mail.ru
Причастная к покушению на генерала Алексеева пыталась продать дом в ЛНР - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 08.02.2026 (обновлено: 16:24 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/soobschnitsa-2073006431.html
Причастная к покушению на генерала Алексеева пыталась продать дом в ЛНР
Причастная к покушению на генерала Алексеева пыталась продать дом в ЛНР - РИА Новости, 08.02.2026
Причастная к покушению на генерала Алексеева пыталась продать дом в ЛНР
Сообщница преступника, стрелявшего в генерала Владимира Алексеева, Зинаида Серебрицкая размещала объявления о продаже своего дома в ЛНР летом прошлого года в... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T13:50:00+03:00
2026-02-08T16:24:00+03:00
происшествия
россия
луганская народная республика
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073026432_0:123:3206:1926_1920x0_80_0_0_075ff38fb12d6657774a51cf53173683.jpg
https://ria.ru/20260208/pokushenie-2072995100.html
россия
луганская народная республика
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073026432_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_2297b248ec36ebbf27df192ba381ca07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, луганская народная республика, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Причастная к покушению на генерала Алексеева пыталась продать дом в ЛНР

РИА Новости: сообщница стрелявшего в генерала Алексеева хотела продать дом в ЛНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДом в селе Хорошее Старосербского округа ЛНР, который причастная к покушению на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая пыталась продать
Дом в селе Хорошее Старосербского округа ЛНР, который причастная к покушению на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая пыталась продать - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Дом в селе Хорошее Старосербского округа ЛНР, который причастная к покушению на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая пыталась продать
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Сообщница преступника, стрелявшего в генерала Владимира Алексеева, Зинаида Серебрицкая размещала объявления о продаже своего дома в ЛНР летом прошлого года в Telegram-чате региона, выяснил корреспондент РИА Новости.
Серебрицкая пыталась продать свой дом в селе Хорошее Старосербского округа ЛНР. Здание площадью 86 квадратных метров она выставила на продажу в местном чате 12 июля.
В воскресенье ЦОС ФСБ сообщил, что установлены пособники и исполнитель покушения на убийство первого заместителя начальника главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пособниками преступления оказались двое граждан России - Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 рождения, исполнителем оказался также гражданин РФ Любомир Корба.
По данным ФСБ, Васин был задержан в Москве, а Серебрицкая выехала на Украину. Корба же после совершения преступления скрылся и выехал из РФ, но был задержан в Дубае и выдан российской стороне. Из данных суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости, в отношении Корбы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяют статьи 222 и 317 УК РФ - незаконный оборот оружия и посягательство на жизнь военнослужащего. Корба, по данным следствия, является непосредственным исполнителем преступления. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что исполнитель - уроженец Тернопольской области Украинской ССР, ныне гражданин РФ. Следствие установило, что Корба прибыл в Москву в конце декабря прошлого года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта.
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Появились подробности задержания участников покушения на генерала Алексеева
Вчера, 12:02
 
ПроисшествияРоссияЛуганская Народная РеспубликаМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Покушение на генерала Алексеева в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала