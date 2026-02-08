Рейтинг@Mail.ru
Солнце установило рекорд XXI века по числу мощных вспышек в одной области
Наука
 
17:39 08.02.2026 (обновлено: 18:14 08.02.2026)
Солнце установило рекорд XXI века по числу мощных вспышек в одной области
Солнце установило рекорд XXI века по числу мощных вспышек в одной области - РИА Новости, 08.02.2026
Солнце установило рекорд XXI века по числу мощных вспышек в одной области
Активная область 4366 побила рекорд XXI века по числу сильных вспышек на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 08.02.2026
солнце, земля, вспышки на солнце, космос - риа наука
Наука
Солнце установило рекорд XXI века по числу мощных вспышек в одной области

ИКИ РАН: Солнце установило рекорд века по числу мощных вспышек в одной области

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Солнце установило рекорд века по числу мощных вспышек в одной области - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Солнце установило рекорд века по числу мощных вспышек в одной области
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Активная область 4366 побила рекорд XXI века по числу сильных вспышек на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«
"Только что произошло обновление каталога NOAA. Наблюдающемуся сейчас с Земли активному центру 4366 зачли сразу три вспышки категории M. Это означает, что теперь в его активе 66 событий", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Вспышка на Солнце. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Ученые заметили очень сильную вспышку на обратной стороне Солнца
6 февраля, 12:46
Предыдущий рекорд по каталогу принадлежал области 3664, которая произвела 64 сильных вспышки уровня M и выше, а также стала причиной крупнейшей за 20 лет магнитной бури.
Три дня назад, когда на счету области 4366 было 63 вспышки, она затихла и перестала производить взрывы. Ученых такая "драматическая пауза" заставила предположить, что область уже не сможет стать новой рекордсменкой.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных.

Сильные бури провоцируют нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
Вчера, 12:25
 
