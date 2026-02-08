https://ria.ru/20260208/solntse-2073041554.html
Солнце установило рекорд XXI века по числу мощных вспышек в одной области
Солнце установило рекорд XXI века по числу мощных вспышек в одной области - РИА Новости, 08.02.2026
Солнце установило рекорд XXI века по числу мощных вспышек в одной области
Активная область 4366 побила рекорд XXI века по числу сильных вспышек на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T17:39:00+03:00
2026-02-08T17:39:00+03:00
2026-02-08T18:14:00+03:00
земля
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Активная область 4366 побила рекорд XXI века по числу сильных вспышек на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«
"Только что произошло обновление каталога NOAA
. Наблюдающемуся сейчас с Земли активному центру 4366 зачли сразу три вспышки категории M. Это означает, что теперь в его активе 66 событий", — говорится в публикации в Telegram-канале
.
Предыдущий рекорд по каталогу принадлежал области 3664, которая произвела 64 сильных вспышки уровня M и выше, а также стала причиной крупнейшей за 20 лет магнитной бури.
Три дня назад, когда на счету области 4366 было 63 вспышки, она затихла и перестала производить взрывы. Ученых такая "драматическая пауза" заставила предположить, что область уже не сможет стать новой рекордсменкой.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле
магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных.
Сильные бури провоцируют нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.