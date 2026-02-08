Солнце установило рекорд XXI века по числу мощных вспышек в одной области

Предыдущий рекорд по каталогу принадлежал области 3664, которая произвела 64 сильных вспышки уровня M и выше, а также стала причиной крупнейшей за 20 лет магнитной бури.

Три дня назад, когда на счету области 4366 было 63 вспышки, она затихла и перестала производить взрывы. Ученых такая "драматическая пауза" заставила предположить, что область уже не сможет стать новой рекордсменкой.