Уровень реки Херота в Сочи начал спадать - РИА Новости, 08.02.2026
18:42 08.02.2026 (обновлено: 18:53 08.02.2026)
Уровень реки Херота в Сочи начал спадать
Уровень реки Херота в Сочи начал спадать - РИА Новости, 08.02.2026
Уровень реки Херота в Сочи начал спадать
Уровень реки Херота в Сочи спадает после подъема, вода не зашла в жилье, необходимости для размещения людей в пунктах временного размещения нет, сообщили в... РИА Новости, 08.02.2026
сочи
происшествия
сочи
сочи, происшествия
Сочи, Происшествия
Уровень реки Херота в Сочи начал спадать

Прошунин: уровень реки Херота начал спадать после подъема, вода не зашла в жилье

Обстановка вблизи реки Херота в Сочи. 8 февраля 2026
Обстановка вблизи реки Херота в Сочи. 8 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Мэр Сочи Андрей Прошунин/Telegram
Обстановка вблизи реки Херота в Сочи. 8 февраля 2026
КРАСНОДАР, 8 фев – РИА Новости. Уровень реки Херота в Сочи спадает после подъема, вода не зашла в жилье, необходимости для размещения людей в пунктах временного размещения нет, сообщили в мэрии.
Глава Сочи Андрей Прошунин ранее сообщал, что уровень воды в реке Херота достиг опасных отметок из-за обильных осадков на курорте.
"Уровень воды в реке Херота в Адлерском районе спадает, режим "опасное явление" отменен, режим "неблагоприятное явление" пока сохраняется. Вода не зашла в жилые помещения, необходимости для размещения людей в пунктах временного размещения нет. Мониторинг продолжается", - говорится в сообщении городской администрации.
