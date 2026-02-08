Уровень реки Херота в Сочи начал спадать

КРАСНОДАР, 8 фев – РИА Новости. Уровень реки Херота в Сочи спадает после подъема, вода не зашла в жилье, необходимости для размещения людей в пунктах временного размещения нет, сообщили в мэрии.

"Уровень воды в реке Херота в Адлерском районе спадает, режим "опасное явление" отменен, режим "неблагоприятное явление" пока сохраняется. Вода не зашла в жилые помещения, необходимости для размещения людей в пунктах временного размещения нет. Мониторинг продолжается", - говорится в сообщении городской администрации.