Слуцкий назвал покушение на генерала Алексеева провокацией от Киева

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева является ударом по переговорам, которые направлены на урегулирование украинского конфликта, это провокация для срыва мирного процесса, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"В деле покушения на генерала Владимира Алексеева обнаружен украинский след, в чем сомнений было мало. Это подлое преступление - удар по переговорам, в том числе по усилиям американских посредников, провокация на срыв мирного процесса в Абу-Даби", - сказал РИА Новости Слуцкий

Собеседник агентства пожелал Владимиру Алексееву скорейшего выздоровления.

"Молимся за Владимира Степановича. Скорейшего выздоровления и возвращения в строй генералу Алексееву. Преступники должны понести самое суровое наказание", - добавил глава думского комитета.

Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.