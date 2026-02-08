Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал покушение на генерала Алексеева провокацией от Киева - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/slutskiy-2073009663.html
Слуцкий назвал покушение на генерала Алексеева провокацией от Киева
Слуцкий назвал покушение на генерала Алексеева провокацией от Киева - РИА Новости, 08.02.2026
Слуцкий назвал покушение на генерала Алексеева провокацией от Киева
Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева является ударом по переговорам, которые... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T14:09:00+03:00
2026-02-08T14:09:00+03:00
россия
украина
москва
светлана петренко
леонид слуцкий (политик)
игорь костюков (генштаб)
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg
https://ria.ru/20260208/mironov-2073009028.html
https://ria.ru/20260208/pokushenie-2072995100.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_ed722c21b5fc1c374029b9ccf0991c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, светлана петренко, леонид слуцкий (политик), игорь костюков (генштаб), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), покушение на генерала алексеева в москве, общество
Россия, Украина, Москва, Светлана Петренко, Леонид Слуцкий (политик), Игорь Костюков (Генштаб), Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Покушение на генерала Алексеева в Москве, Общество
Слуцкий назвал покушение на генерала Алексеева провокацией от Киева

Слуцкий назвал покушение на генерала Алексеева провокацией для срыва переговоров

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева является ударом по переговорам, которые направлены на урегулирование украинского конфликта, это провокация для срыва мирного процесса, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что исполнитель - уроженец Тернопольской области Украинской ССР, ныне гражданин РФ, прибыл в Москву в конце декабря прошлого года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Миронов прокомментировал покушение на генерала Алексеева
Вчера, 14:05
"В деле покушения на генерала Владимира Алексеева обнаружен украинский след, в чем сомнений было мало. Это подлое преступление - удар по переговорам, в том числе по усилиям американских посредников, провокация на срыв мирного процесса в Абу-Даби", - сказал РИА Новости Слуцкий.
Собеседник агентства пожелал Владимиру Алексееву скорейшего выздоровления.
"Молимся за Владимира Степановича. Скорейшего выздоровления и возвращения в строй генералу Алексееву. Преступники должны понести самое суровое наказание", - добавил глава думского комитета.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.
В Абу-Даби 4-5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Появились подробности задержания участников покушения на генерала Алексеева
Вчера, 12:02
 
РоссияУкраинаМоскваСветлана ПетренкоЛеонид Слуцкий (политик)Игорь Костюков (Генштаб)Госдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Покушение на генерала Алексеева в МосквеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала