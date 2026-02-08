Рейтинг@Mail.ru
10:48 08.02.2026 (обновлено: 11:23 08.02.2026)
СК раскрыл детали о личности исполнителя покушения на генерала Алексеева
СК раскрыл детали о личности исполнителя покушения на генерала Алексеева
СК раскрыл детали о личности исполнителя покушения на генерала Алексеева

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева - уроженец Тернопольской области Украинской ССР, ныне гражданин России, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Также установлена личность исполнителя, который через несколько часов после совершения преступления покинул территорию России и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты. Это уроженец Тернопольской области Украинской ССР, ныне гражданин РФ Любомир Корба, 1960 года рождения", - сказала она.
Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В СК сообщили о продолжении следствия по делу о покушении на генерала
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Светлана ПетренкоПокушение на генерала Алексеева в Москве
 
 
