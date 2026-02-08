https://ria.ru/20260208/sk-2072985052.html
СК раскрыл детали о личности исполнителя покушения на генерала Алексеева
СК раскрыл детали о личности исполнителя покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 08.02.2026
СК раскрыл детали о личности исполнителя покушения на генерала Алексеева
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева - уроженец Тернопольской области Украинской ССР, ныне гражданин России, сообщила официальный представитель РИА Новости, 08.02.2026
