Венгрия единственная из стран ЕС не поставляла Киеву оружие, заявил Сийярто - РИА Новости, 08.02.2026
22:46 08.02.2026 (обновлено: 22:49 08.02.2026)
Венгрия единственная из стран ЕС не поставляла Киеву оружие, заявил Сийярто
Венгрия единственная из стран ЕС не поставляла Киеву оружие, заявил Сийярто - РИА Новости, 08.02.2026
Венгрия единственная из стран ЕС не поставляла Киеву оружие, заявил Сийярто
Венгрия является единственной европейской страной, которая никогда не поставляла Украине какое-либо оружие, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 08.02.2026
в мире
украина
венгрия
россия
сергей лавров
петер сийярто
нато
в мире, украина, венгрия, россия, сергей лавров, петер сийярто, нато
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Сергей Лавров, Петер Сийярто, НАТО
Венгрия единственная из стран ЕС не поставляла Киеву оружие, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия единственная в Европе не поставляла Украине оружие

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 8 фев - РИА Новости. Венгрия является единственной европейской страной, которая никогда не поставляла Украине какое-либо оружие, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Мы единственная страна в Европе, которая никогда не поставляла Украине никакого оружия. Мы страна, которая очень четко говорит о необходимости мира", - заявил Сийярто в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2".
Украинцы отчаянно бегут из страны во избежание мобилизации, заявил Сийярто
По его словам, для властей Венгрии "совершенно ясно", что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше людей погибнет и "тем больше будет страданий".
"Наша цель - чтобы нас не втянули в эту войну. Таким образом, мы дали всем венгерский ответ, который в конечном итоге оказался успешным и помог укрепить и развить страну даже во времена кризиса", - добавил министр.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Конфликт на Украине мог закончиться спустя два месяца, заявил Сийярто
