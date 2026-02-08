https://ria.ru/20260208/siyyarto-2073072385.html
Сийярто рассказал, в каком случае был бы завершен конфликт на Украине
Сийярто рассказал, в каком случае был бы завершен конфликт на Украине
Конфликт на Украине был бы завершен, если бы европейцы не помешали усилиям президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью... РИА Новости, 08.02.2026
Сийярто рассказал, в каком случае был бы завершен конфликт на Украине
Сийярто обвинил лидеров ЕС в попытках помешать завершению конфликта на Украине