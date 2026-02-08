Рейтинг@Mail.ru
Сийярто рассказал, в каком случае был бы завершен конфликт на Украине - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:34 08.02.2026 (обновлено: 23:49 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/siyyarto-2073072385.html
Сийярто рассказал, в каком случае был бы завершен конфликт на Украине
Сийярто рассказал, в каком случае был бы завершен конфликт на Украине - РИА Новости, 08.02.2026
Сийярто рассказал, в каком случае был бы завершен конфликт на Украине
Конфликт на Украине был бы завершен, если бы европейцы не помешали усилиям президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T21:34:00+03:00
2026-02-08T23:49:00+03:00
украина
венгрия
в мире
россия
петер сийярто
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a5a27f80798ef5ed90a79ff6fcfbdde1.jpg
https://ria.ru/20260208/siyyarto-2073072110.html
украина
венгрия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3301997b2bcf35b2de5a4d97ae3a5301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, венгрия, в мире, россия, петер сийярто, сша, дональд трамп
Украина, Венгрия, В мире, Россия, Петер Сийярто, США, Дональд Трамп
Сийярто рассказал, в каком случае был бы завершен конфликт на Украине

Сийярто обвинил лидеров ЕС в попытках помешать завершению конфликта на Украине

© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТБИЛИСИ, 8 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине был бы завершен, если бы европейцы не помешали усилиям президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2".
"Если бы европейцы не помешали усилиям президента Трампа, чуть более чем за последний год, я уверен, мир уже был бы достигнут", - заявил министр.
По его словам, "европейцы изначально рассматривали этот конфликт, как свой собственный… и это неправильно".
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Брюсселе царствует фанатизм войны, заявил глава МИД Венгрии
Вчера, 21:29
 
УкраинаВенгрияВ миреРоссияПетер СийяртоСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала