21:29 08.02.2026
в мире, брюссель, венгрия, петер сийярто
В мире, Брюссель, Венгрия, Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 8 фев - РИА Новости. В Брюсселе царствует фанатизм войны, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Когда посещаете Брюссель и участвуете там во встречах, увидите, что в Брюсселе царствует фанатизм войны", - сказал Сийярто в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2".
По его словам, на последнем заседании Совета по иностранным делам многие министры заявили, что ЕС не готов к миру, и это очень серьезное заявление.
В миреБрюссельВенгрияПетер Сийярто
 
 
