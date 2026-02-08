https://ria.ru/20260208/sidorovka-2072997332.html
Российская армия установила контроль над Сидоровкой в Сумской области
Российская армия установила контроль над Сидоровкой в Сумской области
Армия России установила контроль над населенным пунктом Сидоровка в Сумской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T12:30:00+03:00
2026-02-08T12:30:00+03:00
2026-02-08T13:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России освободили Сидоровку в Сумской области