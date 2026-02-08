Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Швеции высказался о работе полиции из-за атак на посольство
14:43 08.02.2026
Посол России в Швеции высказался о работе полиции из-за атак на посольство
Посол России в Швеции высказался о работе полиции из-за атак на посольство - РИА Новости, 08.02.2026
Посол России в Швеции высказался о работе полиции из-за атак на посольство
Шведские правоохранители, похоже, даже не пытаются найти виновных в нападениях на российское посольство и торгпредство, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 08.02.2026
россия
швеция
в мире
сергей беляев
стокгольм (город)
россия
швеция
стокгольм (город)
Новости
россия, швеция, в мире, сергей беляев, стокгольм (город)
Россия, Швеция, В мире, Сергей Беляев, Стокгольм (город)
Посол России в Швеции высказался о работе полиции из-за атак на посольство

Посол РФ в Швеции: полиция не пытается найти виновных в нападении на посольство

Флаги Швеции
Флаги Швеции - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Шведские правоохранители, похоже, даже не пытаются найти виновных в нападениях на российское посольство и торгпредство, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
"Полиция Швеции наши заявки по факту инцидентов исправно фиксирует, однако дальше этого дело не идет. Виновные так и не найдены. Секрет их неуловимости состоит, видимо, в том, что поймать их никто, похоже, даже не пытается", - сказал посол.
Как уточнил глава дипмиссии, в 2025 году было зафиксировано более 20 атак с использованием дронов против российской дипломатической миссии в Швеции. По словам Беляева, злоумышленников не остановило даже то, что с середины прошлого года шведские власти установили над территорией посольства и торгпредства России бесполетную зону для БПЛА.
"Подобные факты ставят под вопрос приверженность Швеции Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения принимающей стороной неприкосновенности иностранных миссий", - подчеркнул посол.
РоссияШвецияВ миреСергей БеляевСтокгольм (город)
 
 
