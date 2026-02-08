Посол России в Швеции высказался о работе полиции из-за атак на посольство

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Шведские правоохранители, похоже, даже не пытаются найти виновных в нападениях на российское посольство и торгпредство, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
"Полиция Швеции наши заявки по факту инцидентов исправно фиксирует, однако дальше этого дело не идет. Виновные так и не найдены. Секрет их неуловимости состоит, видимо, в том, что поймать их никто, похоже, даже не пытается", - сказал посол.
Как уточнил глава дипмиссии, в 2025 году было зафиксировано более 20 атак с использованием дронов против российской дипломатической миссии в Швеции. По словам Беляева, злоумышленников не остановило даже то, что с середины прошлого года шведские власти установили над территорией посольства и торгпредства России бесполетную зону для БПЛА.
"Подобные факты ставят под вопрос приверженность Швеции Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения принимающей стороной неприкосновенности иностранных миссий", - подчеркнул посол.