В Козыревске на Камчатке выпадает пепел из-за извержения вулкана Шивелуч
08:17 08.02.2026
В Козыревске на Камчатке выпадает пепел из-за извержения вулкана Шивелуч
П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 фев – РИА Новости. Пепел от извергающегося вулкана Шивелуч на Камчатке сейчас выпадает в поселке Козыревск Усть-Камчатского муниципального... РИА Новости, 08.02.2026
П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 фев – РИА Новости. Пепел от извергающегося вулкана Шивелуч на Камчатке сейчас выпадает в поселке Козыревск Усть-Камчатского муниципального округа, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
"В это время в п. Козыревск наблюдается пеплопад, связанный с эксплозивным событием Шивелуча", — информируют ученые в своем Telegram-канале.
Как ранее сообщали вулканологи, Шивелуч, который активно извергается с конца января, в воскресенье произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 11,6 километра (при высоте самого вулкана 3282 метра). Это произошло в 14:08 по камчатскому времени (05:08 мск). Для авиации установлен "красный" код опасности, что означает угрозу для местных и международных авиаперевозок.
В субботу ученые прогнозировали выпадение пепла в Тигильском округе Камчатки.
Поселок Козыревск расположен в северной части долины реки Камчатка, к северу от Петропавловска-Камчатского (около 490-500 км). По данным властей на 2020 год, в поселке проживает около одной тысячи человек.
Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и примерно в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
