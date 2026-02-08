https://ria.ru/20260208/shiveluch--2072966615.html
В четырех округах Камчатки может выпасть пепел из-за извержения Шивелуча
В четырех округах Камчатки может выпасть пепел из-за извержения Шивелуча - РИА Новости, 08.02.2026
В четырех округах Камчатки может выпасть пепел из-за извержения Шивелуча
Выпадение пепла от взрывного извержения вулкана Шивелуч возможно в четырех муниципальных округах Камчатки, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T08:51:00+03:00
2026-02-08T08:51:00+03:00
2026-02-08T08:57:00+03:00
происшествия
шивелуч
камчатка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шивелуч
камчатка
россия
П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 фев – РИА Новости. Выпадение пепла от взрывного извержения вулкана Шивелуч возможно в четырех муниципальных округах Камчатки, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), Шивелуч, который активно извергается с конца января, в воскресенье произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 11,6 километра при высоте самого вулкана 3282 метра. Пепловый шлейф распространился в северо-западном направлении от вулкана вглубь полуострова.
"При изменении направления ветра не исключается вероятность оседания незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского, Мильковского, Быстринского и Тигильского муниципальных округов", — предупредили спасатели в сообщении на платформе Мах
Как отметили в ведомстве, по информации оперативных дежурных ЕДДС муниципальных округов и диспетчеров пожарных подразделений, в настоящее время пеплопад в населённых пунктах не наблюдается.
Ранее Камчатская группа реагирования на вулканические извержения сообщила о выпадении пепла в поселке Козыревск Усть-Камчатского округа.
Спасательное ведомство распространило информацию о правильных действиях в случае пеплопада. В частности, в домах рекомендуется закрыть все двери и окна, без необходимости не выходить на улицу. В случае выхода из дома необходимо надеть респиратор или марлевую повязку. Если пеплопад застал на улице, запрещено вносить одежду в дом.