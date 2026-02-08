В четырех округах Камчатки может выпасть пепел из-за извержения Шивелуча

П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 фев – РИА Новости. Выпадение пепла от взрывного извержения вулкана Шивелуч возможно в четырех муниципальных округах Камчатки, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), Шивелуч, который активно извергается с конца января, в воскресенье произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 11,6 километра при высоте самого вулкана 3282 метра. Пепловый шлейф распространился в северо-западном направлении от вулкана вглубь полуострова.

"При изменении направления ветра не исключается вероятность оседания незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского, Мильковского, Быстринского и Тигильского муниципальных округов", — предупредили спасатели в сообщении на платформе Мах

Как отметили в ведомстве, по информации оперативных дежурных ЕДДС муниципальных округов и диспетчеров пожарных подразделений, в настоящее время пеплопад в населённых пунктах не наблюдается.

Ранее Камчатская группа реагирования на вулканические извержения сообщила о выпадении пепла в поселке Козыревск Усть-Камчатского округа.