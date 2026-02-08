Рейтинг@Mail.ru
В четырех округах Камчатки может выпасть пепел из-за извержения Шивелуча - РИА Новости, 08.02.2026
08:51 08.02.2026 (обновлено: 08:57 08.02.2026)
В четырех округах Камчатки может выпасть пепел из-за извержения Шивелуча
В четырех округах Камчатки может выпасть пепел из-за извержения Шивелуча - РИА Новости, 08.02.2026
В четырех округах Камчатки может выпасть пепел из-за извержения Шивелуча
Выпадение пепла от взрывного извержения вулкана Шивелуч возможно в четырех муниципальных округах Камчатки, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 08.02.2026
В четырех округах Камчатки может выпасть пепел из-за извержения Шивелуча

На Камчатке из-за извержения вулкана Шивелуч возможен пеплопад в четырех округах

© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. ДемянчукВыброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 фев – РИА Новости. Выпадение пепла от взрывного извержения вулкана Шивелуч возможно в четырех муниципальных округах Камчатки, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), Шивелуч, который активно извергается с конца января, в воскресенье произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 11,6 километра при высоте самого вулкана 3282 метра. Пепловый шлейф распространился в северо-западном направлении от вулкана вглубь полуострова.
Шивелуч - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11,6 километров
07:59
07:59
"При изменении направления ветра не исключается вероятность оседания незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского, Мильковского, Быстринского и Тигильского муниципальных округов", — предупредили спасатели в сообщении на платформе Мах.
Как отметили в ведомстве, по информации оперативных дежурных ЕДДС муниципальных округов и диспетчеров пожарных подразделений, в настоящее время пеплопад в населённых пунктах не наблюдается.
Ранее Камчатская группа реагирования на вулканические извержения сообщила о выпадении пепла в поселке Козыревск Усть-Камчатского округа.
Спасательное ведомство распространило информацию о правильных действиях в случае пеплопада. В частности, в домах рекомендуется закрыть все двери и окна, без необходимости не выходить на улицу. В случае выхода из дома необходимо надеть респиратор или марлевую повязку. Если пеплопад застал на улице, запрещено вносить одежду в дом.
Грязевой вулкан в окрестностях города Гобустан - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Азербайджане произошло мощное извержение грязевого вулкана
3 февраля, 16:11
3 февраля, 16:11
 
ПроисшествияШивелучКамчаткаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
