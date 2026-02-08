https://ria.ru/20260208/sheremetevo-2072978641.html
В Шереметьево проверили гостиницы на причастность к делу о хищении у бойцов
Происшествия, Москва, Шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево проверили гостиницы на причастность к делу о хищениях у бойцов СВО
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следователи проверяли сотрудников двух гостиниц, расположенных вблизи аэропорта "Шереметьево", на причастность к махинациям в рамках расследования дела о хищениях денег у бойцов СВО, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Проверяли администраторов двух гостиниц вблизи Шереметьево
на предмет причастности их к махинациям таксистов, поскольку эти таксисты были там как свои", - сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что участников спецоперации в гостиницы привозила так называемая шайка таксистов, дело в отношении которых в настоящее время поступило в суд.
"Участников СВО привозили в гостиницы, так как билетов из Москвы
по месту жительства либо не было в наличии день в день, либо они были на руках, но вылет намечен через пару дней", - пояснил источник.
По данным следствия, банда намеренно выбирала жертвами участников СВО, прибывающих в аэропорт "Шереметьево", и похищала у них деньги. Большинство эпизодов касаются завышенных цен на такси: изначально адекватная стоимость к концу поездки кратно увеличивалась. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием, указано в материалах. По делу арестовано более 40 человек.