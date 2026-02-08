В Шереметьево проверили гостиницы на причастность к делу о хищении у бойцов

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следователи проверяли сотрудников двух гостиниц, расположенных вблизи аэропорта "Шереметьево", на причастность к махинациям в рамках расследования дела о хищениях денег у бойцов СВО, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Проверяли администраторов двух гостиниц вблизи Шереметьево на предмет причастности их к махинациям таксистов, поскольку эти таксисты были там как свои", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что участников спецоперации в гостиницы привозила так называемая шайка таксистов, дело в отношении которых в настоящее время поступило в суд.

"Участников СВО привозили в гостиницы, так как билетов из Москвы по месту жительства либо не было в наличии день в день, либо они были на руках, но вылет намечен через пару дней", - пояснил источник.