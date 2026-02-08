Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево проверили гостиницы на причастность к делу о хищении у бойцов - РИА Новости, 08.02.2026
10:06 08.02.2026 (обновлено: 10:07 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/sheremetevo-2072978641.html
В Шереметьево проверили гостиницы на причастность к делу о хищении у бойцов
В Шереметьево проверили гостиницы на причастность к делу о хищении у бойцов - РИА Новости, 08.02.2026
В Шереметьево проверили гостиницы на причастность к делу о хищении у бойцов
Следователи проверяли сотрудников двух гостиниц, расположенных вблизи аэропорта "Шереметьево", на причастность к махинациям в рамках расследования дела о... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T10:06:00+03:00
2026-02-08T10:07:00+03:00
происшествия
москва
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040394525_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2061ade633f0464871d49b8cdb912e52.jpg
https://ria.ru/20260130/arest-2071133608.html
https://ria.ru/20260205/sheremetevo-2072520616.html
москва
происшествия, москва, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Москва, Шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево проверили гостиницы на причастность к делу о хищении у бойцов

В Шереметьево проверили гостиницы на причастность к делу о хищениях у бойцов СВО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следователи проверяли сотрудников двух гостиниц, расположенных вблизи аэропорта "Шереметьево", на причастность к махинациям в рамках расследования дела о хищениях денег у бойцов СВО, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Проверяли администраторов двух гостиниц вблизи Шереметьево на предмет причастности их к махинациям таксистов, поскольку эти таксисты были там как свои", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево признал вину
30 января, 07:11
Он сообщил, что участников спецоперации в гостиницы привозила так называемая шайка таксистов, дело в отношении которых в настоящее время поступило в суд.
"Участников СВО привозили в гостиницы, так как билетов из Москвы по месту жительства либо не было в наличии день в день, либо они были на руках, но вылет намечен через пару дней", - пояснил источник.
По данным следствия, банда намеренно выбирала жертвами участников СВО, прибывающих в аэропорт "Шереметьево", и похищала у них деньги. Большинство эпизодов касаются завышенных цен на такси: изначально адекватная стоимость к концу поездки кратно увеличивалась. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием, указано в материалах. По делу арестовано более 40 человек.
Гражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, в Химкинском городском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дело о халатности возбудили после нападения на ребенка в Шереметьево
5 февраля, 17:15
 
