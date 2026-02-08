Гарбузов: стартует сезон фантастического сериала о промышленности Москвы

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Первая серия нового сезона фантастических приключений героев сериала "Марат, Полина и робопес" для детей выйдет 11 февраля, заявил в воскресенье министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.

Премьера детского радиосериала о высоких технологиях и заводах столицы состоялась в эфире Детского радио в 2025 году. В общей сложности в первом сезоне вышло 32 выпуска. Проект реализуется при поддержке Карачаровского механического завода.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице реализуется ряд проектов, направленных на развитие кадрового потенциала для промышленности. При этом мы убеждены, что инженером не становятся в институте. Интерес к техническим специальностям закладывается с детства. Поэтому так важно рассказывать о промышленности в простой, но занимательной форме, вовлекать в диалог подрастающее поколение, которое в будущем станет основой для роста индустриального сектора столицы", — сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Министр добавил, что за полгода первый сезон детского фантастического сериала о московской промышленности прослушали более 1,1 миллиона раз.

События сериала происходят в Москве 2126 года. Школьники Марат и Полина Смекалкины оказываются в гуще захватывающих событий: они уже защитили город от инопланетного вторжения, спасли папу из плена шпиона Вьюркина и подружились с космическими собаками. Справиться с новыми испытаниями ребятам помогут новейшие технологии московских производств и столичные инженеры.

В городе реализуются разноплановые инициативы, в рамках которых жителям и гостям столицы популярно рассказывают о промышленных предприятиях Москвы, отметили в пресс-службе департамента. В том числе в 2019 году появился проект "Открой#Моспром", объединивший свыше 150 заводов и порядка 10 различных форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на производства, лекции и другие специальные мероприятия. Проект помогает школьникам и студентам в профориентации, а жителям и гостям мегаполиса — увидеть, как производственные технологии меняют жизнь Москвы.