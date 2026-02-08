Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали об изменениях правил оплаты воды без счетчиков - РИА Новости, 08.02.2026
19:49 08.02.2026 (обновлено: 20:48 08.02.2026)
В Госдуме рассказали об изменениях правил оплаты воды без счетчиков
В Госдуме рассказали об изменениях правил оплаты воды без счетчиков
Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал РИА Новости об изменениях правил оплаты воды без приборов учета.
В Госдуме рассказали об изменениях правил оплаты воды без счетчиков

Девушка записывает показания счетчиков холодной и горячей воды
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал РИА Новости об изменениях правил оплаты воды без приборов учета.
«
"В декабре прошлого года правительство вдвое повысило коэффициент для тех, кто не хочет устанавливать приборы учета потребления холодной воды. <…> Частично мера направлена против так называемых резиновых квартир. Тех, где прописаны один или два человека, но по факту она сдается, и там проживают пять, шесть, а бывает, и более десяти квартирантов. Расход воды получается огромный, и плата даже с повышающим коэффициентом оказывается вдвое ниже, чем по счетчику", — сказал он.
Кошелев отметил, что повышенный коэффициент устанавливается для расчета потребления только холодной воды и не распространяется на горячее водоснабжение и электроэнергию.
«
"До этого времени при отсутствии счетчиков размер платы за холодную воду рассчитывался с применением повышающего коэффициента 1,5. То есть сейчас житель, который не поставил счетчик, платит по нормативу, увеличенному в полтора раза. Теперь по решению правительства норматив будет умножаться на три", — уточнил депутат.
Кошелев подчеркнул, что это касается владельцев тех квартир, где можно установить счетчик, но его нет. Если установить устройство действительно невозможно, повышающий коэффициент применяться не будет.
«
"По закону об энергосбережении установить индивидуальные приборы учета полагалось еще в 2012 году. По данным ГИС ЖКХ, в среднем по стране 64 процента квартир такими приборами уже оборудованы. Поэтому изменения правил коснутся далеко не всех", — добавил парламентарий.
По его словам, установка измерителей расхода воды позволяет платить только за фактическое потребление ресурсов, и если число прописанных в квартире жильцов совпадает с реально проживающими в ней, то установка приборов, как правило, позволяет снизить сумму платежа.
