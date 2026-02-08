В Госдуме рассказали об изменениях правил оплаты воды без счетчиков

«

"В декабре прошлого года правительство вдвое повысило коэффициент для тех, кто не хочет устанавливать приборы учета потребления холодной воды. <…> Частично мера направлена против так называемых резиновых квартир. Тех, где прописаны один или два человека, но по факту она сдается, и там проживают пять, шесть, а бывает, и более десяти квартирантов. Расход воды получается огромный, и плата даже с повышающим коэффициентом оказывается вдвое ниже, чем по счетчику", — сказал он.