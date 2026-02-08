https://ria.ru/20260208/saburov-2073059291.html
Сабуров удалил все публикации в Instagram*
Сабуров удалил все публикации в Instagram* - РИА Новости, 08.02.2026
Сабуров удалил все публикации в Instagram*
Стендап-комик Нурлан Сабуров удалил все публикации в основной сетке своего профиля в сети Instagram*.
нурлан сабуров
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Стендап-комик Нурлан Сабуров удалил все публикации в основной сетке своего профиля в сети Instagram*.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию
на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
Сабуров опубликовал обращение к подписчикам в формате истории, в котором заявил, что не собирается комментировать "сложившуюся ситуацию", однако выразил благодарность "стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист".
Ранее комик публиковал в своем профиле фотографии и фрагменты видео его выступлений в шоу Stand Up и "Что было дальше?". Теперь все публикации недоступны в основной сетке профиля, однако видео доступны в разделе reels, а также в разделе публикаций, на которых его отметили другие пользователи.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская