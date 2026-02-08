Рейтинг@Mail.ru
Сабуров удалил все публикации в Instagram*
19:21 08.02.2026 (обновлено: 19:46 08.02.2026)
Сабуров удалил все публикации в Instagram*
Сабуров удалил все публикации в Instagram*
Нурлан Сабуров. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Стендап-комик Нурлан Сабуров удалил все публикации в основной сетке своего профиля в сети Instagram*.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
Сабуров опубликовал обращение к подписчикам в формате истории, в котором заявил, что не собирается комментировать "сложившуюся ситуацию", однако выразил благодарность "стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист".
Ранее комик публиковал в своем профиле фотографии и фрагменты видео его выступлений в шоу Stand Up и "Что было дальше?". Теперь все публикации недоступны в основной сетке профиля, однако видео доступны в разделе reels, а также в разделе публикаций, на которых его отметили другие пользователи.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Сабуров заявил, что благодарен России
Вчера, 18:53
Сабуров заявил, что благодарен России
Вчера, 18:53
 
Нурлан Сабуров
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
