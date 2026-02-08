Рейтинг@Mail.ru
Сабуров прокомментировал запрет на въезд в Россию - РИА Новости, 08.02.2026
19:20 08.02.2026
Сабуров прокомментировал запрет на въезд в Россию
Сабуров прокомментировал запрет на въезд в Россию - РИА Новости, 08.02.2026
Сабуров прокомментировал запрет на въезд в Россию
Стендап-комик Нурлан Сабуров заявил, что не будет комментировать ситуацию о запрете ему на въезд в Россию, юристы, по его словам, "на своем уровне" займутся... РИА Новости, 08.02.2026
Новости
россия, нурлан сабуров, общество
Россия, Нурлан Сабуров, Общество
Сабуров прокомментировал запрет на въезд в Россию

Сабуров о запрете на въезд в Россию: юристы займутся этим вопросом

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Стендап-комик Нурлан Сабуров заявил, что не будет комментировать ситуацию о запрете ему на въезд в Россию, юристы, по его словам, "на своем уровне" займутся вопросами со всеми компетентными органами.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
"Не буду комментировать сложившуюся ситуацию, есть юристы, они на своем уровне займутся вопросами со всеми компетентными органами. Время расставит все на свои места", - написал артист в формате истории в своем профиле в Instagram*, удалив при этом все ранее опубликованные посты и фотографии.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
РоссияНурлан СабуровОбщество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала