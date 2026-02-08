Сабуров прокомментировал запрет на въезд в Россию

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Стендап-комик Нурлан Сабуров заявил, что не будет комментировать ситуацию о запрете ему на въезд в Россию, юристы, по его словам, "на своем уровне" займутся вопросами со всеми компетентными органами.

"Не буду комментировать сложившуюся ситуацию, есть юристы, они на своем уровне займутся вопросами со всеми компетентными органами. Время расставит все на свои места", - написал артист в формате истории в своем профиле в Instagram*, удалив при этом все ранее опубликованные посты и фотографии.