Сабуров заявил, что благодарен России
Сабуров заявил, что благодарен России - РИА Новости, 08.02.2026
Сабуров заявил, что благодарен России
Стендап-комик Нурлан Сабуров заявил, что благодарен России, где он обрел свою публику и состоялся как артист, а также напомнил, что за время своего творческого... РИА Новости, 08.02.2026
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Стендап-комик Нурлан Сабуров заявил, что благодарен России, где он обрел свою публику и состоялся как артист, а также напомнил, что за время своего творческого пути его дружелюбно и тепло встречали в российских городах.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию
на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
"Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию. Спасибо вам", - написал артист на своей странице в Instagram*.
Также он напомнил, что его творческий путь как стэндап-комика начался почти 15 лет назад в Екатеринбурге
, а позже продолжился в Москве
.
"За эти годы я был во множестве городов России, в некоторых по много раз. Везде меня встречали дружелюбно и тепло", - отметил комик.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.