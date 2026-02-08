Рейтинг@Mail.ru
18:53 08.02.2026 (обновлено: 18:54 08.02.2026)
Сабуров заявил, что благодарен России
© Александр Соколовский / YouTubeСкриншот видео с канала Александра Соколовского на YouTube
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Стендап-комик Нурлан Сабуров заявил, что благодарен России, где он обрел свою публику и состоялся как артист, а также напомнил, что за время своего творческого пути его дружелюбно и тепло встречали в российских городах.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково
Юрист рассказала, сможет ли Сабуров вести бизнес в России
7 февраля, 07:56
"Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию. Спасибо вам", - написал артист на своей странице в Instagram*.
Также он напомнил, что его творческий путь как стэндап-комика начался почти 15 лет назад в Екатеринбурге, а позже продолжился в Москве.
"За эти годы я был во множестве городов России, в некоторых по много раз. Везде меня встречали дружелюбно и тепло", - отметил комик.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково
В Госдуме призвали детально разобраться в деле Сабурова
6 февраля, 18:39
 
РоссияЕкатеринбургНурлан СабуровОбщество
 
 
