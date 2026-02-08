Комик Сабуров в апреле планирует провести концерты в Шанхае и Гуанчжоу

ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Стендап-комик Нурлан Сабуров, получивший запрет на въезд в Россию, в апреле планирует провести концерты в крупнейших городах Китая - Шанхае и Гуанчжоу, выяснило РИА Новости, изучив афиши мероприятий.
Выступление в Шанхае должно состояться 4 апреля в 1862 Fashion Arts Center, цена билетов составляет от 380 до 1480 юаней (4,2 тысячи рублей – 16,4 тысячи рублей).
К настоящему моменту, согласно данным приложения по продаже билетов, на оба концерта полностью раскуплены все самые дорогие билеты на VIP-места в первый и второй ряды. Остальные категории билетов все еще доступны.
На 3 апреля у комика запланирован концерт в Пекине, однако продажи билетов еще не стартовали, также не указано название площадки.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
Ранее РИА Новости выяснило, что у Сабурова на 25 февраля также запланирован концерт на Пхукете в Таиланде. По данным корреспондента РИА Новости, концерт должен состояться на площадке Royal Phuket City Hotel, вместимость которой составляет 2 тысячи человек. За две с небольшим недели до концерта в продаже осталось чуть более 700 билетов. Продано более 60% билетов. Цены варьируются от 3 до 20 тысяч рублей.