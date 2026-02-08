Комик Сабуров в апреле планирует провести концерты в Шанхае и Гуанчжоу

ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Стендап-комик Нурлан Сабуров, получивший запрет на въезд в Россию, в апреле планирует провести концерты в крупнейших городах Китая - Шанхае и Гуанчжоу, выяснило РИА Новости, изучив афиши мероприятий.

К настоящему моменту, согласно данным приложения по продаже билетов, на оба концерта полностью раскуплены все самые дорогие билеты на VIP-места в первый и второй ряды. Остальные категории билетов все еще доступны.