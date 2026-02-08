Рейтинг@Mail.ru
Комик Сабуров в апреле планирует провести концерты в Шанхае и Гуанчжоу - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/saburov-2073012537.html
Комик Сабуров в апреле планирует провести концерты в Шанхае и Гуанчжоу
Комик Сабуров в апреле планирует провести концерты в Шанхае и Гуанчжоу - РИА Новости, 08.02.2026
Комик Сабуров в апреле планирует провести концерты в Шанхае и Гуанчжоу
Стендап-комик Нурлан Сабуров, получивший запрет на въезд в Россию, в апреле планирует провести концерты в крупнейших городах Китая - Шанхае и Гуанчжоу, выяснило РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T14:24:00+03:00
2026-02-08T14:24:00+03:00
шанхай
гуанчжоу
нурлан сабуров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900461983_13:0:3654:2048_1920x0_80_0_0_051b7063f5d625862d7bf69cbf3d0682.jpg
https://ria.ru/20260207/saburov-2072848074.html
https://ria.ru/20260206/khaminskiy-2072779395.html
шанхай
гуанчжоу
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900461983_468:0:3199:2048_1920x0_80_0_0_88b91ad894f6a8e0fe2ba3c961a004ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шанхай, гуанчжоу, нурлан сабуров, россия
Шанхай, Гуанчжоу, Нурлан Сабуров, Россия
Комик Сабуров в апреле планирует провести концерты в Шанхае и Гуанчжоу

РИА Новости: комик Сабуров в апреле планирует провести концерты в Шанхае

© Александр Соколовский / YouTubeСкриншот видео с канала Александра Соколовского на YouTube
Скриншот видео с канала Александра Соколовского на YouTube - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Александр Соколовский / YouTube
Скриншот видео с канала Александра Соколовского на YouTube
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Стендап-комик Нурлан Сабуров, получивший запрет на въезд в Россию, в апреле планирует провести концерты в крупнейших городах Китая - Шанхае и Гуанчжоу, выяснило РИА Новости, изучив афиши мероприятий.
Концерт Сабурова в Music Tang Hall в городе Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун запланирован на 2 апреля, цена билетов варьируется от 480 юаней до 1580 юаней (5,3 тысячи рублей – 17,5 тысячи рублей).
Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Юрист рассказала, сможет ли Сабуров вести бизнес в России
7 февраля, 07:56
Выступление в Шанхае должно состояться 4 апреля в 1862 Fashion Arts Center, цена билетов составляет от 380 до 1480 юаней (4,2 тысячи рублей – 16,4 тысячи рублей).
К настоящему моменту, согласно данным приложения по продаже билетов, на оба концерта полностью раскуплены все самые дорогие билеты на VIP-места в первый и второй ряды. Остальные категории билетов все еще доступны.
На 3 апреля у комика запланирован концерт в Пекине, однако продажи билетов еще не стартовали, также не указано название площадки.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
Ранее РИА Новости выяснило, что у Сабурова на 25 февраля также запланирован концерт на Пхукете в Таиланде. По данным корреспондента РИА Новости, концерт должен состояться на площадке Royal Phuket City Hotel, вместимость которой составляет 2 тысячи человек. За две с небольшим недели до концерта в продаже осталось чуть более 700 билетов. Продано более 60% билетов. Цены варьируются от 3 до 20 тысяч рублей.
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Юрист рассказал, при каком условии Сабуров сможет вернуться в Россию
6 февраля, 18:51
 
ШанхайГуанчжоуНурлан СабуровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала