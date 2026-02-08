Рейтинг@Mail.ru
Суд утвердил мировое соглашение между Рыбниковым и Apple Music
09:08 08.02.2026
Суд утвердил мировое соглашение между Рыбниковым и Apple Music
Суд утвердил мировое соглашение между Рыбниковым и Apple Music
2026-02-08T09:08:00+03:00
2026-02-08T09:08:00+03:00
культура
алексей рыбников
россия
музыка
алексей рыбников, россия, музыка
Культура, Алексей Рыбников, Россия, Музыка
Композитор Алексей Рыбников. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Мосгорсуд утвердил мировое соглашение между композитором Алексеем Рыбниковым и Apple Music по иску о защите прав на композиции, передает корреспондент РИА Новости.
Ходатайства об утверждении мирового соглашения поступили в суд от обеих сторон, из них следует, что претензий они друг другу не имеют.
Рыбников рассказал, с чем был связан суд с Apple Music
30 января, 14:54
30 января, 14:54
"Утвердить мировое соглашение… в связи с утверждением мирового соглашения производство по делу прекратить, принятые предварительные обеспечительные меры отменить", - определил суд.
До этого Рыбников подал иск о защите исключительных прав на 247 музыкальных произведений к Apple Music, а суд принял обеспечительные меры, запрещающие распространять на платформе его песни, в том числе из фильма "Приключения Буратино".
Позднее в беседе с РИА Новости Рыбников заявил, что иск был подан, так как все права на музыку были "бесхозными", теперь Первое музыкальное издательство занимается упорядочиванием использования авторских прав.
Композитор Рыбников помирился с "ВКонтакте"
26 января, 08:37
26 января, 08:37
 
Культура
 
 
