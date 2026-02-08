Посол Рудаков: Россия развивает сотрудничество с Ливаном в кризисный период

Российско-ливанские отношения развиваются вопреки напряженной ситуации в Ливане, где южные и восточные регионы подвергаются регулярным ударам израильских ВВС, а экономика с 2019 года переживает глубокий кризис. Москва принимает все меры для сохранения хрупкого мира, поддерживает Бейрут в экономике и миротворческих инициативах, настаивая на суверенитете Ливана. В интервью РИА Новости ко Дню дипломатического работника посол РФ в Бейруте Александр Рудаков рассказал о перспективах торгово-экономических отношений, а также о российских культурных и образовательных проектах, подчеркнул дружелюбие ливанцев и уникальное гармоничное сосуществование многочисленных конфессий.

– Как вы оцениваете текущее состояние российско-ливанских экономических связей, и какие шаги Россия готова предпринять для поддержки экономического восстановления Ливана после затяжного кризиса и энергетических проблем?

– Потенциал российско-ливанского сотрудничества в торгово-экономической сфере пока, к сожалению, остается нереализованным. Такая ситуация сложилась вследствие целого ряда причин. Прежде всего, речь идет о тяжелых последствиях финансово-экономического кризиса, а также военных действий на территории Ливана. В целях активизации деловых отношений российская сторона предлагает провести очередное заседание межправительственной российско-ливанской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. Этот механизм предполагает совещания делегаций из представителей заинтересованных министерств, а также деловых кругов двух стран. В ходе такой встречи мы могли бы определить основные направления и формы возобновления нашей двусторонней кооперации. Убежден, это оказало бы заметный оздоравливающий эффект на ливанскую экономику.

– Какие конкретные проекты в области инфраструктуры, энергетики и инвестиций Россия рассматривает для укрепления экономического сотрудничества с Ливаном, в том числе в сферах, затронутых недавними проблемами с поставками топлива?

– Несмотря на общий спад деловой активности в Ливане в последние годы, торговля с Россией не прекращалась. Хотя объемы товарооборота заметно сократились. Традиционно идут поставки сельскохозяйственной продукции, древесины, минералов, химических материалов, промышленного оборудования. По итогам состоявшегося в 2018 году заседания межправительственной российско-ливанской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству наиболее перспективными сферами сотрудничества были определены энергетика, сельское хозяйство, пищевая промышленность, металлургия, поставки строительных материалов и древесины, здравоохранение, цифровизация, туризм, культурно-гуманитарное взаимодействие. Российская сторона готова самым внимательным образом рассмотреть любые предложения ливанских партнеров по запуску взаимовыгодных проектов.

– Как Москва оценивает последствия давления со стороны США и западных стран на Бейрут в вопросах реформ, включая попытки давления на Ливан в плане разоружения и внутренней политики?

– Одним из принципиальных внешнеполитических подходов России в отношении Ливана сводится к тезису о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела арабской республики. Ливанцы должны сами путем диалога с участием представителей всех групп ливанского общества решать все вопросы национальной повестки дня. Любое вторжение извне в это деликатный процесс – губительно. Оно раскачивает основы внутренней стабильности в стране, оказывает негативную проекцию на обстановку во всем регионе Ближнего Востока.

– Ряд аналитиков указывают на рост внутриполитической напряженности в Ливане. Насколько, по вашему мнению, действия Запада могли усугубить социально-экономические трудности в этой стране?

– Стоит напомнить, что переживаемый Ливаном тяжелый период начался в 2019 году во многом по причине санкционного и иного грубого вмешательства западных стран в ближневосточные дела. Теперь ливанцам под видом экономической и другой помощи навязывают политические требования, которые зачастую противоречат традиционному укладу жизни этой многонациональной страны.

По сути блокируется возможность свободного развития страны, искусственно поддерживаются социально-экономическая напряженность. Применение подобных нечистоплотных методов мы уже наблюдали во многих других странах. Вот только ни к чему хорошему никогда и нигде это не приводило.

– Считает ли российское руководство важным участие Москвы в миротворческих усилиях в регионе, особенно на фоне эскалации на границе Ливана и Израиля?

– Россия в качестве одного из государств-учредителей ООН и постоянного члена ее Совета безопасности несет всю полноту ответственности за поддержание международного мира и безопасности. В том числе, мы исторически играем важную роль в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке в целом.

Принимаем самое непосредственное участие в деятельности "голубых касок" ООН в регионе. После очередного ливано-израильского обострения ведем последовательную работу со всеми вовлеченными сторонами в целях поддержания хрупкого перемирия. Задействуем для этого как наши двусторонние каналы международного общения, так и многосторонние площадки.

Традиционно с учетом позиции официального Бейрута голосовали по вопросам продления миссии ВСООНЛ. В соответствующее время будем готовы изучить мнение ливанских друзей по вопросу продолжения международных миротворческих усилий на границе с Израилем после сворачивания ВСООНЛ в конце текущего года.

– Как вы оцениваете роль России в обеспечении суверенитета Ливана и предотвращении вовлечения страны в более широкую региональную конфликтную динамику, и какие шаги Россия предпринимает для снижения напряжения?

– Суверенитет никому не дается просто так – за него приходится бороться. Никто, кроме самих ливанцев, не сможет укрепить суверенитет собственной страны. Сам факт какого-либо внешнего вмешательства в процесс решения этой задачи вступает в противоречие с ее целью.

Ливанцы сами предпринимают попытки дистанцироваться от региональных конфликтов. Так, например, в начале "арабской весны" официальный Бейрут провозгласил принципиальный отказ от поддержки любой из противоборствующих сторон. На нынешнем этапе для выработки, если можно так сказать, некоего "иммунитета" от региональных проблем ливанцам важно налаживать уверенное функционирование государственных механизмов, работать над комплексным развитием экономики, проводить реформы, отвечающие национальным интересам. Россия готова оказать содействие на этом пути.

Что касается конфликтного потенциала во всем регионе Ближнего Востока, то его корни уходят в хроническую неурегулированность палестино-израильской проблемы. Ее решение должно основываться на принятых резолюциях ООН путем создания государства Палестина.

– Какие культурные и образовательные проекты Россия видит перспективными для укрепления связей с ливанским обществом, особенно в период, когда страна переживает глубокие экономические и социальные потрясения?

– Достижения российских культуры и искусства признаны во всем мире. Уровень нашего образования также не нуждается в рекламе. Охотно делимся всем этим с ливанскими друзьями.

На регулярной основе в Ливане проходят концерты российских музыкантов. Уже несколько лет здесь успешно действует Центр открытого образования министерства просвещения Российской Федерации, который предлагает безвозмездно пройти курсы русского языка на различных уровнях. Всевозможные культурные и образовательные программы проводит российский культурный центр Русский дом в Бейруте, а также объединения российских соотечественников во всех крупных городах страны.

– Как Россия может поддерживать ливанскую молодежь и гражданское общество через программы сотрудничества, обменов или культурные инициативы в нынешних условиях нестабильности?

– Правительством Российской Федерации принято решение об увеличении предоставляемой ливанским студентам квоты до 180 бесплатных стипендий, начиная с предстоящего учебного года. Усилиями "Русского дома" расширяется сеть школ с преподаванием русского языка, укрепляется сотрудничество между вузами России и Ливана. Прошлым летом детский творческий коллектив из "страны кедров" посетил с гастролями Москву в рамках одного из престижных международных фестивалей. В этом году вновь ожидаем делегацию одаренных ливанских детей для участия в Международном детском культурном форуме. Ежегодно принимаем группы детей из Ливана в знаменитом Международном детском центре "Артек" в Крыму. Вообще у нас с ливанцами давно подписано и действует Соглашение о сотрудничестве в области культуры, науки и образования. Готовы на его основе расширять и углублять профильное двустороннее взаимодействие.

– Приходилось ли вам сталкиваться с ситуациями, когда знание местных обычаев буквально спасало переговоры?

– Российский дипломат обязан знать и учитывать в своей ежедневной работе обычаи, традиции и другие культурные особенности принимающей страны. Для нас это требование настолько же очевидно и привычно, как и любые другие нормы приличия и уважительного общения.

Следует при этом отметить, что для ливанского общества, исторически основанного на совместном проживании различных конфессиональных групп, с его огромной проживающей на всех континентах зарубежной диаспорой, всегда были характерны толерантность и дружелюбное отношение к иностранцам. Убежден, что именно эти факторы лежат в основе теплых дружественных взаимоотношений между россиянами и ливанцами.

– Что в ливанской культуре оказалось для вас самым неожиданным и самым близким по духу россиянам?

– Ливан – это во многих отношениях особенная страна со своей уникальной культурой, историей и политикой. Одна из самых выдающихся особенностей заключается в гармоничном совместном проживании на ее территории представителей двух десятков религиозных конфессий, включая христианские и мусульманские. В этой особенности есть сходство с Россией, где в мире и согласии веками сосуществуют десятки различных народностей, этнических групп, конфессий и культур.

– Какой Ливан вы бы показали россиянину, который приезжает сюда впервые и знает страну только по новостным сводкам?

– Искренне желаем Ливану мира и стабильности, чтобы россияне узнавали об этой гостеприимной стране не по тревожным сводкам новостей, а из ярких буклетов туристических агентств и от восторженных впечатлений друзей, которые здесь уже побывали.

Вынужден, к сожалению, напомнить, что по-прежнему действует рекомендация воздерживаться от посещения Ливана. В особенности это касается ряда районов на юге и востоке страны, подверженных практически ежедневным нападениям израильских дронов.

Конечно, хотелось бы показывать эту страну в совершенно другом свете. Ведь в целом ливанцы относятся к россиянам дружелюбно и приветливо. Многие из них знают о нашей стране не понаслышке. Практически повсеместно здесь можно встретить людей, владеющих русским языком. Одним словом, после нормализации обстановки в регионе очень рекомендую рассмотреть Ливан в качестве направления очередной туристической поездки.

– Можно ли сказать, что работа дипломатом в Ливане – это не просто служба, а особый жизненный опыт?