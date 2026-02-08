В Ростове из-за непогоды ввели режим повышенной готовности экстренных служб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Ростове-на-Дону для экстренных и коммунальных служб из-за ожидающегося ухудшения погоды, в школах в понедельник вводится свободное посещение, сообщил глава администрации города Александр Скрябин.

Образовательный процесс в школах и детсадах в понедельник будет организован в режиме свободного посещения. Для учеников этот день не будет считаться пропуском по неуважительной причине, новый материал изучаться не будет, домашние задания не будут оцениваться.