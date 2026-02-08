Рейтинг@Mail.ru
В Ростове из-за непогоды ввели режим повышенной готовности экстренных служб - РИА Новости, 08.02.2026
21:38 08.02.2026
В Ростове из-за непогоды ввели режим повышенной готовности экстренных служб
В Ростове из-за непогоды ввели режим повышенной готовности экстренных служб - РИА Новости, 08.02.2026
В Ростове из-за непогоды ввели режим повышенной готовности экстренных служб
Режим повышенной готовности введен в Ростове-на-Дону для экстренных и коммунальных служб из-за ожидающегося ухудшения погоды, в школах в понедельник вводится... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T21:38:00+03:00
2026-02-08T21:38:00+03:00
2026
Новости
ростов, ростов-на-дону, александр скрябин, происшествия
Ростов, Ростов-на-Дону, Александр Скрябин, Происшествия
В Ростове из-за непогоды ввели режим повышенной готовности экстренных служб

Скрябин: в Ростове для экстренных служб ввели режим повышенной готовности

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЖители Ростова-на-Дону во время снегопада
Жители Ростова-на-Дону во время снегопада
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Жители Ростова-на-Дону во время снегопада. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Ростове-на-Дону для экстренных и коммунальных служб из-за ожидающегося ухудшения погоды, в школах в понедельник вводится свободное посещение, сообщил глава администрации города Александр Скрябин.
"В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий (понижение температуры, дождь с мокрым снегом, на дорогах гололедица, порывы ветра до 13 м/с), для экстренных и коммунальных служб с 19.00 (время совпадает с мск - ред.) сегодняшнего дня до 12.00 12 февраля вводится режим повышенной готовности", - написал он в Telegram-канале.
Скрябин поручил организовать противогололедную обработку улично-дорожной сети, в том числе мостов, путепроводов, спусков, подъемов, а также территорий подведомственных организаций и учреждений.
Образовательный процесс в школах и детсадах в понедельник будет организован в режиме свободного посещения. Для учеников этот день не будет считаться пропуском по неуважительной причине, новый материал изучаться не будет, домашние задания не будут оцениваться.
Белый медведь Айон радуется снегу и морозу - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Зоопарк Ростова-на-Дону показал, как белый медведь радуется снегу
РостовРостов-на-ДонуАлександр СкрябинПроисшествия
 
 
