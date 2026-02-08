Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" представил модели российских вертолетов на выставке в Эр-Рияде
13:32 08.02.2026 (обновлено: 13:58 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/rostekh-2073005010.html
"Ростех" представил модели российских вертолетов на выставке в Эр-Рияде
"Ростех" представил модели российских вертолетов на выставке в Эр-Рияде - РИА Новости, 08.02.2026
"Ростех" представил модели российских вертолетов на выставке в Эр-Рияде
Госкорпорация "Ростех" представила на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" модели многоцелевые вертолеты Ми-171А3 и Ка-62, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T13:32:00+03:00
2026-02-08T13:58:00+03:00
ростех
ка-62
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073007841_0:291:3057:2011_1920x0_80_0_0_ed2ceb556204b48654ce05040151d7e3.jpg
https://ria.ru/20260208/rostekh-2072967468.html
https://ria.ru/20260202/rostekh-2071720804.html
ростех, ка-62, технологии
Ростех, Ка-62, Технологии
"Ростех" представил модели российских вертолетов на выставке в Эр-Рияде

"Ростех" представил модели вертолетов Ми-171А3 и Ка-62 в Саудовской Аравии

Стенд госкорпорации "Ростех" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Эр-Рияде. 8 февраля 2026
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке Иннопром в Эр-Рияде. 8 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Стенд госкорпорации "Ростех" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Эр-Рияде. 8 февраля 2026
ЭР-РИЯД, 8 фев - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" представила на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" модели многоцелевые вертолеты Ми-171А3 и Ка-62, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Вертолет Ми-171А3 был создан по требованиям нефтегазовых компаний. Машина нужна для доставки людей и грузов на шельфовые буровые платформы и для поисково-спасательных операций в открытом море.
В свою очередь, вертолет Ка-62 является многоцелевым гражданским вертолетом. Он способен работать в широком диапазоне температур, с возможностью автономного базирования и безангарного хранения. Машину можно применять для перевозки пассажиров и грузов, спасательных, медицинских и патрульных операций.
Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. Более 250 российских компаний принимают участие в выставке.
РостехКа-62Технологии
 
 
Заголовок открываемого материала