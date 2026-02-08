Стенд госкорпорации "Ростех" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Эр-Рияде. 8 февраля 2026

"Ростех" представил модели российских вертолетов на выставке в Эр-Рияде

ЭР-РИЯД, 8 фев - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" представила на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" модели многоцелевые вертолеты Ми-171А3 и Ка-62, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Вертолет Ми-171А3 был создан по требованиям нефтегазовых компаний. Машина нужна для доставки людей и грузов на шельфовые буровые платформы и для поисково-спасательных операций в открытом море.

В свою очередь, вертоле т Ка- 62 является многоцелевым гражданским вертолетом. Он способен работать в широком диапазоне температур, с возможностью автономного базирования и безангарного хранения. Машину можно применять для перевозки пассажиров и грузов, спасательных, медицинских и патрульных операций.