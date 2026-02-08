Россия представит безэкипажный спасательный катер на выставке в Эр-Рияде

Как отметили в госкорпорации, R-SAVER-1 предназначен для оперативной доставки спасательного оборудования и специальных средств к месту чрезвычайных ситуаций на море, в том числе к терпящему бедствие судну или объектам нефтегазодобычи на морском шельфе.