09:09 08.02.2026
Россия представит безэкипажный спасательный катер на выставке в Эр-Рияде
Россия представит безэкипажный спасательный катер на выставке в Эр-Рияде
"Ростех" проведет премьеру новейшего безэкипажного спасательного катера R-SAVER-1 на международной выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, сообщила... РИА Новости, 08.02.2026
саудовская аравия
ростех
россия
саудовская аравия, ростех, россия, технологии
Россия представит безэкипажный спасательный катер на выставке в Эр-Рияде

"Ростех" представит безэкипажный спасательный катер R-SAVER-1 в Эр-Рияде

© Фото : пресс-служба Госкорпорации РостехКомплекс R-SAVER-1
Комплекс R-SAVER-1 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : пресс-служба Госкорпорации Ростех
Комплекс R-SAVER-1
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. "Ростех" проведет премьеру новейшего безэкипажного спасательного катера R-SAVER-1 на международной выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, сообщила пресс-служба госкорпорации.
"Госкорпорация Ростех впервые продемонстрирует модель новейшего безэкипажного спасательного робототехнического морского комплекса R-SAVER-1. Новинку представят на международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2026 в Эр-Рияде", - говорится в сообщении.
Как отметили в госкорпорации, R-SAVER-1 предназначен для оперативной доставки спасательного оборудования и специальных средств к месту чрезвычайных ситуаций на море, в том числе к терпящему бедствие судну или объектам нефтегазодобычи на морском шельфе.
"Разработка позволит значительно ускорить работу по ликвидации последствий аварийных ситуаций. Беспилотный катер способен доставить грузы на расстоянии до 800 километров, на скорости до 50 км/ч. При этом дрон может перевозить максимальную массу до 600 килограмм", - подытожили в "Ростехе".
World Defense Show 2026 – одна из крупнейших международных выставок в сфере обороны и безопасности, которая пройдет с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде. Мероприятие организуется под патронажем минобороны Саудовской Аравии и объединяет ведущих мировых производителей вооружений и военной техники.
