Рейтинг@Mail.ru
Временный поверенный в Турции рассказал о контактах России и Сирии - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 08.02.2026 (обновлено: 23:02 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/rossija-2073079517.html
Временный поверенный в Турции рассказал о контактах России и Сирии
Временный поверенный в Турции рассказал о контактах России и Сирии - РИА Новости, 08.02.2026
Временный поверенный в Турции рассказал о контактах России и Сирии
Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов заявил, что Москва установила прочные контакты с Дамаском. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T22:54:00+03:00
2026-02-08T23:02:00+03:00
в мире
россия
дамаск (город)
сирия
ахмед аш-шараа
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153171/18/1531711819_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_418d83eb9eaeeb6a65a17acb5ee696b3.jpg
https://ria.ru/20260130/mid-2071268021.html
россия
дамаск (город)
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153171/18/1531711819_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_16ddb654e9919a0e8492bc8917e69b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дамаск (город), сирия, ахмед аш-шараа, владимир путин
В мире, Россия, Дамаск (город), Сирия, Ахмед аш-Шараа, Владимир Путин
Временный поверенный в Турции рассказал о контактах России и Сирии

Иванов: Москва установила прочные контакты с Дамаском

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗначок с флагами Сирии и России
Значок с флагами Сирии и России - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Значок с флагами Сирии и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 8 фев -РИА Новости. Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов заявил, что Москва установила прочные контакты с Дамаском.
"Россия с приходом к власти Ахмеда аш-Шараа установила прочные двусторонние контакты с его командой. Состоялось несколько визитов, включая поездки Ахмеда аш-Шараа в Россию. Россия – надежный друг Сирии, и в Дамаске это знают. Выступаем за незыблемость территориальной целостности САР и межконфессиональную гармонию. Мы хотели бы видеть Сирию устойчивой, сильной и гармоничной", - сказал Иванов в интервью турецкой газете Nefes, оригинал заявлений на русском языке представила РИА Новости пресс-служба российского диппредставительства.
В конце января в Кремле состоялись переговоры президент РФ Владимира Путина и сирийского лидера. В переговорах на высшем уровне принимали участие делегации двух стран.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
МИД: Россия и Сирия на встрече обсудили экономическое содействие Дамаску
30 января, 15:16
 
В миреРоссияДамаск (город)СирияАхмед аш-ШарааВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала