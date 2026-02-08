https://ria.ru/20260208/rossija-2073079517.html
Временный поверенный в Турции рассказал о контактах России и Сирии
Временный поверенный в Турции рассказал о контактах России и Сирии
Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов заявил, что Москва установила прочные контакты с Дамаском. РИА Новости, 08.02.2026
Временный поверенный в Турции рассказал о контактах России и Сирии
Иванов: Москва установила прочные контакты с Дамаском